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Минск и Кузбасс увеличат поставки техники и создадут мультибрендовый сервисный центр

20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить поставки техники и создать мультибрендовый сервисный центр – такие планы у Минска и российского Кузбасса. Об этом говорили премьер-министр Беларуси и губернатор Кемеровской области, сообщает «МИР 24».

Страна с регионом сотрудничает давно. Белорусские самосвалы работают в угольных разрезах Кузбасса. Несколько лет назад в сибирском регионе открыли крупный сервисный центр. Сегодня он загружен на 100%.

«Кемеровская область, Кузбасс – очень важный партнер. В прошлом году мы наработали на 600 миллионов долларов практически. База очень высокая. В этом году темпы пока немного ниже складываются. У нас большая зависимость от поставок карьерной техники. Предприятия области один из крупнейших потребителей белорусских самосвалов», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Уже запланировали строительство второго центра по обслуживанию самосвалов. Есть предложение объединить несколько брендов. В Кузбассе появилась потребность и в другой белорусской технике.

«Хочу проговорить сейчас с премьер-министром создание мультибрендового сервисного центра в Кузбассе, где будет идти реализация, обслуживание техники дорожной, сельскохозяйственной сразу нескольких брендов. Кузбасс, и вообще Сибирь, мы быстро развиваемся. И с учетом того, что сейчас очень много техники «выпало», где мы традиционное работали с Европой, надо эту нишу заместить. И поэтому очень своевременно заход брендов белорусских», – отметил губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.

В эти дни белорусская делегация во главе с министром промышленности работает в Кемеровской области.



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Теги: Минск
 
 
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