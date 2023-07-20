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Минск и Кузбасс увеличат поставки техники и создадут мультибрендовый сервисный центр
20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увеличить поставки техники и создать мультибрендовый сервисный центр – такие планы у Минска и российского Кузбасса. Об этом говорили премьер-министр Беларуси и губернатор Кемеровской области, сообщает «МИР 24».
Страна с регионом сотрудничает давно. Белорусские самосвалы работают в угольных разрезах Кузбасса. Несколько лет назад в сибирском регионе открыли крупный сервисный центр. Сегодня он загружен на 100%.
Уже запланировали строительство второго центра по обслуживанию самосвалов. Есть предложение объединить несколько брендов. В Кузбассе появилась потребность и в другой белорусской технике.
В эти дни белорусская делегация во главе с министром промышленности работает в Кемеровской области.
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Об этом говорили премьер-министр Беларуси и губернатор Кемеровской области.
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