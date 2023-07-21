Готовность спортплощадок ко II Играм стран СНГ проверили в Минске

Арена в центре города превратилась из зимнего катка в баскетбольную площадку. Здесь пройдут игры три на три. Пока объект тестируют чемпионатом Беларуси. А к соревнованиям стран Содружества его ждет модернизация.

«Здесь будет один соревновательный корт, один разминочный вместо шести тренировочных, которые есть на сегодняшний день. Также здесь расположатся зоны интерактивности, промо-зоны наших белорусских предприятий», – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Центре олимпийской подготовки. Игры стран СНГ здесь совместят с международным турниром «Хрустальная роза».

«Задействованы все спортивные залы. У нас их восемь. Это четыре зала хореографии, четыре спортивных зала и один зал соревновательный. Гостей будет очень много. На сегодняшний момент это порядка 260 человек», – отметила замдиректора по основной деятельности Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Алешкевич.

Для столицы это не первый опыт проведения международных игр. Объектов в Минске хватает как для размещения, так и для питания. На соревнованиях задействуют почти 20 крупных спортивных площадок.

«Это практически все наши крупные арены, начиная от главной спортивной арены республики «Минск-арены», где будет проводиться открытие пятого числа, и заканчивая теми объектами, которые недавно введены в эксплуатацию либо открыты после реконструкции», – сказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

II игры СНГ начнутся в Беларуси уже через две недели и пройдут в 11 городах.