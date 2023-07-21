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Готовность спортплощадок ко II Играм стран СНГ проверили в Минске

21.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Готовность спортплощадок ко II Играм стран СНГ проверили в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси проверяют готовность спортивных объектов ко II Играм стран СНГ. 21 июля оценивали площадки столицы, которые соберут больше всего зрителей. Мэр Минска со спортивными функционерами проинспектировали самые популярные места у любителей спорта, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Единственная в Беларуси площадка для соревнований международного уровня по пляжному футболу уже прошла проверку Европейскими играми, матчами белорусов с Россией и Арабскими Эмиратами. Коробка стандартная – 50 на 30 метров. Уникальность внутри.

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«Песок особенный, который добывается в карьерах Гомельской области. Он соответствует всем международным стандартам. К нам приезжали инспекторы из Международной федерации по пляжному футболу, и они сказали, что песок у нас уникальный. Они даже такого не видели», – рассказала заместитель генерального директора по основной деятельности спортивно-оздоровительного комплекса Людмила Миканович.

Арена в центре города превратилась из зимнего катка в баскетбольную площадку. Здесь пройдут игры три на три. Пока объект тестируют чемпионатом Беларуси. А к соревнованиям стран Содружества его ждет модернизация.

«Здесь будет один соревновательный корт, один разминочный вместо шести тренировочных, которые есть на сегодняшний день. Также здесь расположатся зоны интерактивности, промо-зоны наших белорусских предприятий», – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Соревнования по художественной гимнастике пройдут в Центре олимпийской подготовки. Игры стран СНГ здесь совместят с международным турниром «Хрустальная роза».

«Задействованы все спортивные залы. У нас их восемь. Это четыре зала хореографии, четыре спортивных зала и один зал соревновательный. Гостей будет очень много. На сегодняшний момент это порядка 260 человек», – отметила замдиректора по основной деятельности Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Татьяна Алешкевич.

Для столицы это не первый опыт проведения международных игр. Объектов в Минске хватает как для размещения, так и для питания. На соревнованиях задействуют почти 20 крупных спортивных площадок.

«Это практически все наши крупные арены, начиная от главной спортивной арены республики «Минск-арены», где будет проводиться открытие пятого числа, и заканчивая теми объектами, которые недавно введены в эксплуатацию либо открыты после реконструкции», – сказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

II игры СНГ начнутся в Беларуси уже через две недели и пройдут в 11 городах.



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Теги: Минск
 
 
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Соревнования начнутся в Беларуси уже через две недели, они пройдут в 11 городах.
 
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