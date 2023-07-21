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Работу больниц, поликлиник и профильных вузов проверяют в Беларуси

21.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу больниц, поликлиник и профильных вузов проверяют в Беларуси
 МТРК «Мир»

Специальная комиссия проверяет больницы, поликлиники и профильные учебные заведения в Беларуси, инспекция проходит по поручению президента. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына ознакомилась с работой медучреждений в Минской области.

Это – центральная больница Молодечно, принимает пациентов из нескольких районов. Всего на обслуживании 230 тысяч человек. Проблемы – стандартные. К примеру, подходы к реабилитации пациентов требуют доработки.

«Это связано и с такой уже ветхой материально-технической базой, и немножко с распылением понимания, в каком направлении двигаться. Есть четкие реабилитационные программы для пациентов. В связи с этим надо и определять эти кабинеты и оснащать их», – отметила главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Республики Беларусь Ирина Абельская.

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Врач объяснил, каким образом
Есть дефицит кадров – не хватает физиологов, реабилитологов, диагностов и врачей общей практики. Из-за нехватки узких специалистов в регионах организовать комплексный подход к пациентам сложно.

«Физиотерапевта, как такового у нас, если говорить про этот центр, не было. Сейчас мы переговорили с некоторыми нашими сотрудниками. Я думаю, что в ближайшем времени, может быть, со следующего месяца мы уже организуемся», – сказала главный врач Молодечненской центральной районной больницы Дарья Колядич.

Ситуацию исправят перераспределение врачей из других клиник и допобучение.

Лаборатория – как мини-клиника. Обучать будущих врачей в этом медколледже помогают технологии. К примеру, ноутбук или планшет оценивает выполнение процедуры. Студент видит свои ошибки, исправляет. И только после его допускают к пациентам.

«На каждого учащегося, которого мы направляем в практическое здравоохранение, ЦРБ и другие лечебные учреждения, они нам присылают характеристику, как год отработал там человек. Вместе с этим администрация ЦРБ обращает внимание на какие-то нюансы. И поэтому мы свое обучение соответственно корректируем», – рассказал директор Молодечненского государственного медицинского колледжа Владимир Аполенис.

Но главное – закрепить молодого специалиста в регионе. Войти в профессию помогают врачи-наставники, а местные власти решают квартирный вопрос.

«Это в 100-процентном случае обеспечение общежитием, за последние годы выделяется арендное жилье. В коллективном договоре прописаны надбавки. Они зависят от срока заключения контрактной формы найма», – пояснила главврач Молодечненской ЦРБ.

В этом году обновили подход к набору абитуриентов в медвузы. В первую очередь берут «целевиков» – студентов, которых на учебу отправляет конкретная клиника или больница. Это и будет их первое гарантированное место работы на несколько лет.

Работа медицинской комиссии в Беларуси продолжится. В ближайшее время проверят межрайонные центры в Брестской и Витебской областях.



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