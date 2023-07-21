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Работу больниц, поликлиник и профильных вузов проверяют в Беларуси
21.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Специальная комиссия проверяет больницы, поликлиники и профильные учебные заведения в Беларуси, инспекция проходит по поручению президента. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына ознакомилась с работой медучреждений в Минской области.
Это – центральная больница Молодечно, принимает пациентов из нескольких районов. Всего на обслуживании 230 тысяч человек. Проблемы – стандартные. К примеру, подходы к реабилитации пациентов требуют доработки.
«Физиотерапевта, как такового у нас, если говорить про этот центр, не было. Сейчас мы переговорили с некоторыми нашими сотрудниками. Я думаю, что в ближайшем времени, может быть, со следующего месяца мы уже организуемся», – сказала главный врач Молодечненской центральной районной больницы Дарья Колядич.
Ситуацию исправят перераспределение врачей из других клиник и допобучение.
Лаборатория – как мини-клиника. Обучать будущих врачей в этом медколледже помогают технологии. К примеру, ноутбук или планшет оценивает выполнение процедуры. Студент видит свои ошибки, исправляет. И только после его допускают к пациентам.
Но главное – закрепить молодого специалиста в регионе. Войти в профессию помогают врачи-наставники, а местные власти решают квартирный вопрос.
В этом году обновили подход к набору абитуриентов в медвузы. В первую очередь берут «целевиков» – студентов, которых на учебу отправляет конкретная клиника или больница. Это и будет их первое гарантированное место работы на несколько лет.
Работа
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Специальная комиссия создана по поручению главы государства.
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