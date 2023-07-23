Биатлонисты Домрачева и Бьерндален стали родителями во второй раз

«Я понимаю, что от меня сейчас зависит жизнь человека, его будущее, и поэтому стараюсь для дочки все возможное от себя делать, уделять максимум внимания», –поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, говоря о первом ребенке.

Домрачева и Бьерндален поженились семь лет назад. Встретились спортсмены на Олимпиаде в Ванкувере. В Сочи у них завязались отношения, а в Пхенчхане норвежец уже был тренером белоруски. Свои отношения они долго скрывали.

«Дарья невероятна. Она такая же хорошая жена, как и биатлонистка. Со всеми проблемами, которые иногда возникают, она справляется просто замечательно», – рассказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьерндален.

«Я считаю, что для человека, для женщины, для девушки самое главное – это, конечно же, семья. Олимпийские медали приносят радость в моментах завоевания, всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям», – отметила Домрачева.

Домрачева и Бьорндален – самая титулованная биатлонная пара в истории спорта. На двоих у них 12 золотых и еще семь серебряных и бронзовых медалей Олимпиад. Родители надеются, что дети пойдут по их стопам.

«Я сама встала на лыжи, когда мне было шесть лет, и сама постараюсь как можно раньше научить свою дочь кататься на лыжах. Это много для меня значит, я хочу чтобы она продолжала все, чего мы достигли», – заявила Дарья Домрачева.