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Биатлонисты Домрачева и Бьерндален стали родителями во второй раз
23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наталия Федосенко/ТАСС
Легенды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален во второй раз стали родителями. В семье олимпийских чемпионов родилась дочка. Это второй ребенок у звездной пары, сообщает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.
В чемпионской семье прибавление. Легенды белорусского и норвежского лыжного спорта на фото выписки из роддома. «Еще одно чудо в нашей семье», – так подписала снимок счастливая мама. Как назвали девочку, пока неизвестно.
«Я понимаю, что от меня сейчас зависит жизнь человека, его будущее, и поэтому стараюсь для дочки все возможное от себя делать, уделять максимум внимания», –поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, говоря о первом ребенке.
Домрачева и Бьерндален поженились семь лет назад. Встретились спортсмены на Олимпиаде в Ванкувере. В Сочи у них завязались отношения, а в Пхенчхане норвежец уже был тренером белоруски. Свои отношения они долго скрывали.
«Я считаю, что для человека, для женщины, для девушки самое главное – это, конечно же, семья. Олимпийские медали приносят радость в моментах завоевания, всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям», – отметила Домрачева.
Домрачева и Бьорндален – самая титулованная биатлонная пара в истории спорта. На двоих у них 12 золотых и еще семь серебряных и бронзовых медалей Олимпиад. Родители надеются, что дети пойдут по их стопам.
Совпадение или нет, но
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У пары родилась дочь. Как назвали девочку, пока неизвестно. Ребенок появился на свет в пятом роддоме Минска.
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