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Биатлонисты Домрачева и Бьерндален стали родителями во второй раз

23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Биатлонисты Домрачева и Бьерндален стали родителями во второй раз
 Наталия Федосенко/ТАСС

Легенды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален во второй раз стали родителями. В семье олимпийских чемпионов родилась дочка. Это второй ребенок у звездной пары, сообщает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

В чемпионской семье прибавление. Легенды белорусского и норвежского лыжного спорта на фото выписки из роддома. «Еще одно чудо в нашей семье», – так подписала снимок счастливая мама. Как назвали девочку, пока неизвестно.

Олимпийские чемпионы уже воспитывают одного ребенка. В 2016 году у Домрачевой и Бьорндалена родилась дочь Ксения. После ухода из большого спорта все свое внимание Дарья переключила на ребенка.

«Я понимаю, что от меня сейчас зависит жизнь человека, его будущее, и поэтому стараюсь для дочки все возможное от себя делать, уделять максимум внимания», –поделилась четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, говоря о первом ребенке.

Домрачева и Бьерндален поженились семь лет назад. Встретились спортсмены на Олимпиаде в Ванкувере. В Сочи у них завязались отношения, а в Пхенчхане норвежец уже был тренером белоруски. Свои отношения они долго скрывали.

«Дарья невероятна. Она такая же хорошая жена, как и биатлонистка. Со всеми проблемами, которые иногда возникают, она справляется просто замечательно», – рассказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьерндален.

«Я считаю, что для человека, для женщины, для девушки самое главное – это, конечно же, семья. Олимпийские медали приносят радость в моментах завоевания, всю оставшуюся жизнь ты не будешь им так радоваться, как своим детям», – отметила Домрачева.

Домрачева и Бьорндален – самая титулованная биатлонная пара в истории спорта. На двоих у них 12 золотых и еще семь серебряных и бронзовых медалей Олимпиад. Родители надеются, что дети пойдут по их стопам.

«Я сама встала на лыжи, когда мне было шесть лет, и сама постараюсь как можно раньше научить свою дочь кататься на лыжах. Это много для меня значит, я хочу чтобы она продолжала все, чего мы достигли», – заявила Дарья Домрачева.

Совпадение или нет, но своего второго ребенка Дарья родила в пятом роддоме Минска, к строительству которого приложила руку. В 2014 году она с президентом Александром Лукашенко и чиновниками работала на возведении нового акушерско-гинекологического корпуса.



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Теги: Минск
 
 
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У пары родилась дочь. Как назвали девочку, пока неизвестно. Ребенок появился на свет в пятом роддоме Минска.
 
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