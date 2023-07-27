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Частный медицинский центр закрыли в Беларуси после проверки Комитета госконтроля

27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Частный медицинский центр закрыли в Беларуси после проверки Комитета госконтроля
 МТРК «Мир»

В Беларуси закрыли один из частных медицинских центров. Такое решение принято Минздравом страны после проверки Комитета госконтроля, сообщает «МИР 24».

Проблемы с документами и недостоверной информацией о сотрудниках, которые на самом деле не работали в компании.

«На момент подачи документов ответственных лиц на предприятии не было. Также с целью введения в заблуждение в Минздрав поданы документы, которые не соответствовали действительности о помещениях и медицинских изделиях. Документы были оформлены на юридическое лицо до его создания и регистрации», – сказал начальник юридического отдела Минздрава Андрей Бобченок.

Среди услуг центра была проверка зрения, его лазерное лечение и лечение глаукомы, катаракты и косоглазия. Это делают и в государственных центрах. На доступности офтальмологической помощи населению закрытие центра не скажется. Не оставят без работы и сотрудников компании. Врачам и медперсоналу предложат вакансии в больницах и клиниках страны.

Клиники центра работали в пяти городах страны: Минске, Витебске, Могилеве, Гродно, Бресте. Визиты пациентов отменены. Объявление появилось и на сайте клиники.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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