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Частный медицинский центр закрыли в Беларуси после проверки Комитета госконтроля
27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси закрыли один из частных медицинских центров. Такое решение принято Минздравом страны после проверки Комитета госконтроля, сообщает «МИР 24».
Проблемы с документами и недостоверной информацией о сотрудниках, которые на самом деле не работали в компании.
Среди услуг центра была проверка зрения, его лазерное лечение и лечение глаукомы, катаракты и косоглазия. Это делают и в государственных центрах. На доступности офтальмологической помощи населению закрытие центра не скажется. Не оставят без работы и сотрудников компании. Врачам и медперсоналу предложат вакансии в больницах и клиниках страны.
Клиники центра работали в пяти городах страны: Минске, Витебске, Могилеве, Гродно, Бресте. Визиты пациентов отменены. Объявление появилось и на сайте клиники.
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Были обнаружены проблемы с документами и недостоверной информацией о сотрудниках, которые на самом деле не работали в компании.
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