Лукашенко предложил забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников и передавать их тем сельхозпредприятиям, где налажена технология содержания. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одного из районов Гродненской области, передает «МИР 24».

Президент ознакомился с работой ведущего хозяйства региона. Здесь содержат больше пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Производят мраморную говядину. На ферме глава государства напомнил о своем поручении в течение пяти лет перевести всех животных в современные молочно-товарные комплексы. Акцент сделал на хороших условиях содержания и откорма. А гибель скота недопустима, подчеркнул белорусский лидер.

«Должно быть отношение к новорожденному теленку, как к ребенку. Вообще не должно быть падежа этого. Поэтому те, кто не умеет содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Хозяйств процентов 30 в стране, где падеж неприемлемый», – сказал президент.

Александр Лукашенко поставил задачу и по уборочной кампании: выходить на темпы в 6% площадей в день.