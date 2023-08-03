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Лукашенко предложил забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Забирать новорожденных животных у нерадивых хозяйственников и передавать их тем сельхозпредприятиям, где налажена технология содержания. Такое поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения одного из районов Гродненской области, передает «МИР 24».

Президент ознакомился с работой ведущего хозяйства региона. Здесь содержат больше пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Производят мраморную говядину. На ферме глава государства напомнил о своем поручении в течение пяти лет перевести всех животных в современные молочно-товарные комплексы. Акцент сделал на хороших условиях содержания и откорма. А гибель скота недопустима, подчеркнул белорусский лидер.

«Должно быть отношение к новорожденному теленку, как к ребенку. Вообще не должно быть падежа этого. Поэтому те, кто не умеет содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Хозяйств процентов 30 в стране, где падеж неприемлемый», – сказал президент.

Александр Лукашенко поставил задачу и по уборочной кампании: выходить на темпы в 6% площадей в день.



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Президент Беларуси посетил один из районов Гродненской области и ознакомился с работой ведущего хозяйства региона.
 
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