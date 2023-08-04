Уборка рапса в Беларуси: аграрии работают на полях даже ночью

Поэтому и засушливая погода в регионе на рапсе не сказалась. В этом году урожайность с гектара выше обычного: на целую тонну примерно 63 центнера. Ножи комбайна срезают рапс снизу и по обе стороны растения. Так урожай не осыпается на землю. Фермерам надо успеть собрать семена до начала дождей.

«Сегодня уже 17 бункеров намолотил. Очень тяжело, на комбайн нагрузка очень большая, поэтому не разгонишься сильно. Очень высокая культура, много затрат идет», – поделился комбайнер Юрий Сенько.

Юрий уже почти 30 лет работает на уборке рапса. В день его комбайн собирает около 200 тонн зерна. В темное время суток ему помогает бортовой компьютер. На технике включают фары и поле становится разноцветным. Если комбайн уже заполнен на треть, водителю самосвала подаются световые сигналы.

«Мы видим, как комбайн зажигает огни сигнальные, и поехали. Один за одним грузимся по очереди и отъезжаем. На уборке рапса нам проще. Нет валков, по которым желательно не ездить», – сказал водитель самосвала Сергей Бобрик.

Послу уборки урожая займутся другими культурами. А на этом поле рапс можно будет высадить только спустя четыре года для того, чтобы не потерять урожайность.