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Уборка рапса в Беларуси: аграрии работают на полях даже ночью
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Аграрии Гродненского региона Беларуси работают даже в темноте. Уборка идет и днем, и ночью. Озимый рапс – культура капризная, но возделывать его прибыльно. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына наблюдала за темпами уборки.
Уборку рапса начинают, когда в семенах накапливается не больше 13% влаги. В этом хозяйстве из культуры получают масло, а жмых скармливают животным. Урожай должен получиться отличным, в хозяйстве для этого есть все необходимое.
Поэтому и засушливая погода в регионе на рапсе не сказалась. В этом году урожайность с гектара выше обычного: на целую тонну примерно 63 центнера. Ножи комбайна срезают рапс снизу и по обе стороны растения. Так урожай не осыпается на землю. Фермерам надо успеть собрать семена до начала дождей.
«Сегодня уже 17 бункеров намолотил. Очень тяжело, на комбайн нагрузка очень большая, поэтому не разгонишься сильно. Очень высокая культура, много затрат идет», – поделился комбайнер Юрий Сенько.
Юрий уже почти 30 лет работает на уборке рапса. В день его комбайн собирает около 200 тонн зерна. В темное время суток ему помогает бортовой компьютер. На технике включают фары и поле становится разноцветным. Если комбайн уже заполнен на треть, водителю самосвала подаются световые сигналы.
«Мы видим, как комбайн зажигает огни сигнальные, и поехали. Один за одним грузимся по очереди и отъезжаем. На уборке рапса нам проще. Нет валков, по которым желательно не ездить», – сказал водитель самосвала Сергей Бобрик.
Послу уборки урожая займутся другими культурами. А на этом поле рапс можно будет высадить только спустя четыре года для того, чтобы не потерять урожайность.
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Засушливая погода в Гродненском регионе республики на рапсе не сказалась. В этом году урожайность с гектара выше обычного.
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