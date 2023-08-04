Mastercard – генеральный партнер фестиваля рекламы ЛАМА

Источник материала: ProBusiness





Фестиваль рекламы ЛАМА 2023 , который ежегодно ждут и любят представители индустрии маркетинга и коммуникаций Беларуси, совсем скоро определит самые яркие и креативные проекты года.

Фестиваль рекламы ЛАМА играет существенную роль в формировании Рейтинга креативности АКМА . Рейтинг призван способствовать развитию сферы маркетинга и рекламы, служить индустриальным ориентиром при выборе креативного партнера, поддерживать атмосферу вдохновения и творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание современных, ярких, неординарных, инновационных проектов.





Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке. В основе партнерства лежат ценности и философия Mastercard — priceless. Премиальная программа Mastercard включает в себя более 30 партнеров, которые поддерживают и разделяют философию компании, а также дарит кардхолдерам бесценные эмоции! Уже не первый год компания Mastercard развивает премиальную партнерскую программу, разделяя бесценные моменты с держателями премиальных карт и партнерами! Есть вещи, которые нельзя купить, а для всего остального есть Mastercard.

Всего на фестивале ЛАМА 118 номинаций , которые разделены на две вертикали: индустриальную и категорийную. Свои проекты участники могут подать как в одну, так и обе вертикали.

В состав жюри фестиваля ЛАМА войдут как креативные директора, топ-менеджеры агентств, так и представители международных и локальных брендов, эксперты, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на локальном рынке, представители Персонального рейтинга маркетологов 2022 , обладатели наград международных и локальных фестивалей креативности и эффективности.

Получить награды фестиваля ЛАМА ежегодно стремятся не только коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, digital, event-агентства, продакшн-студии, но и инхаус-агентства известных международных брендов, отделы маркетинга компаний-рекламодателей.

Победители фестиваля рекламы ЛАМА 2023 будут объявлены в октябре и опубликованы на профессиональных индустриальных ресурсах Беларуси и других стран.