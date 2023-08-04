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Генеральным партнером премии Advertising & Marketing Awards 2023 стал Mastercard
04.08.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards, которая определяет лидирующие бренды и агентства с позиции эффективности маркетинга согласно мировым стандартам, объявила основной этап подачи конкурсных заявок.
Премия Advertising & Marketing Awards включает
Впервые премия ADMA AWARDS состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке. В основе партнерства лежат ценности и философия Mastercard - priceless. Премиальная программа Mastercard включает в себя более 30 партнеров, которые поддерживают и разделяют философию компании, а также дарит кардхолдерам бесценные эмоции! Уже не первый год компания Mastercard развивает премиальную партнерскую программу, разделяя бесценные моменты с держателями премиальных карт и партнерами! Есть вещи, которые нельзя купить, а для всего остального есть Mastercard.
По итогам профессиональной премии ADMA AWARDS 2023 в Беларуси будут сформированы
Войти в Рейтинг эффективности 2023 можно,
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Престижная профессиональная премияAdvertising & Marketing Awards, которая определяет лидирующие бренды и агентства с позиции эффективности маркетинга согласно мировым...
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