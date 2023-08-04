Генеральным партнером премии Advertising & Marketing Awards 2023 стал Mastercard

Источник материала: ProBusiness





Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards, которая определяет лидирующие бренды и агентства с позиции эффективности маркетинга согласно мировым стандартам, объявила основной этап подачи конкурсных заявок.

Премия Advertising & Marketing Awards включает 23 номинации в категории товаров и услуг и 22 специальные номинации . Смысл такого деления на категории в том, чтобы исследовать маркетинговую эффективность во всех возможных бизнес ситуациях – в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов, как эффективно использовать ключевой фактор влияния, как создать краткосрочный результат, как добиться долгосрочного успеха и так далее.

Впервые премия ADMA AWARDS состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств ( АКМА ).

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке. В основе партнерства лежат ценности и философия Mastercard - priceless. Премиальная программа Mastercard включает в себя более 30 партнеров, которые поддерживают и разделяют философию компании, а также дарит кардхолдерам бесценные эмоции! Уже не первый год компания Mastercard развивает премиальную партнерскую программу, разделяя бесценные моменты с держателями премиальных карт и партнерами! Есть вещи, которые нельзя купить, а для всего остального есть Mastercard.

По итогам профессиональной премии ADMA AWARDS 2023 в Беларуси будут сформированы Рейтинг эффективности брендов, Рейтинг эффективности агентств и Персональный рейтинг маркетологов . Рейтинги призваны поощрять наиболее эффективные маркетинговые практики, успешные проекты и их авторов, способствуют развитию коммуникационной индустрии, помогают выбрать партнера для работы на рынке и повышают конкурентоспособность брендов как на внутреннем, так и на внешних рынках.