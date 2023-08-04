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Чиновники присоединились к студотрядам в рамках акции в Беларуси
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Акцию «Один день со студенческим отрядом» проводит Белорусский республиканский союз молодежи. Суть ее в том, чтобы чиновники на один день присоединились к ребятам и вспомнили студенческую молодость, сообщает «МИР 24».
В этот раз замглавы администрации президента Игорь Луцкий сменил строгий костюм на рабочую робу и трудился вместе с молодыми людьми на Минском тракторном заводе, а именно на одном из участков конвейера сборки сельхозмашин. Здесь выполняются установка радиатора охлаждения, подключение генератора и другие операции. Чиновник отметил хорошие условия труда на предприятии и высокую мотивацию ребят из студотряда.
Проект запустили в честь
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Проект запустили в честь 60-летия движения студенческих отрядов в республике.
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