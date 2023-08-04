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Чиновники присоединились к студотрядам в рамках акции в Беларуси

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чиновники присоединились к студотрядам в рамках акции в Беларуси
 МТРК «Мир»

Акцию «Один день со студенческим отрядом» проводит Белорусский республиканский союз молодежи. Суть ее в том, чтобы чиновники на один день присоединились к ребятам и вспомнили студенческую молодость, сообщает «МИР 24».

В этот раз замглавы администрации президента Игорь Луцкий сменил строгий костюм на рабочую робу и трудился вместе с молодыми людьми на Минском тракторном заводе, а именно на одном из участков конвейера сборки сельхозмашин. Здесь выполняются установка радиатора охлаждения, подключение генератора и другие операции. Чиновник отметил хорошие условия труда на предприятии и высокую мотивацию ребят из студотряда.

«Студотряд – это, скорее, не о заработке, а о том, как прочувствовать реальную работу, что такое человек труда и что такое коллектив. Это очень важно для социального развития гражданина. Трудиться всегда было важно, и это не только молодежи касается. Это всех нас касается. На своем рабочем месте каждый должен делать то, что умеет, как можно лучше, и тогда все будет хорошо», – отметил заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

Проект запустили в честь 60-летия движения студенческих отрядов в Беларуси.



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Проект запустили в честь 60-летия движения студенческих отрядов в республике.
 
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