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Подготовку к церемонии закрытия II Игр стран СНГ завершили в Минске
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
II Игры стран СНГ в Беларуси близятся к завершению, и организаторы заканчивают репетицию масштабного шоу. Накал эмоций обещают, как на закрытии знаменитой Олимпиады в 1980-м в Москве, передает «МИР 24».
Вечером «Минск-Арена» вновь станет центром спортивного праздника. Здесь будет все: колорит из белорусской, восточной и латиноамериканских культур, национальная музыка разных стран на маршах. Танцы, ходулисты, цирковые номера и суперзвезды. Например, любимчик всех девочек певец Хабиб.
Провести Игры на самом высоком уровне помогли волонтеры – это
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Вечером «Минск-Арена» вновь станет центром спортивного праздника.
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