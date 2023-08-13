Подготовку к церемонии закрытия II Игр стран СНГ завершили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ в Беларуси близятся к завершению, и организаторы заканчивают репетицию масштабного шоу. Накал эмоций обещают, как на закрытии знаменитой Олимпиады в 1980-м в Москве, передает «МИР 24».

Вечером «Минск-Арена» вновь станет центром спортивного праздника. Здесь будет все: колорит из белорусской, восточной и латиноамериканских культур, национальная музыка разных стран на маршах. Танцы, ходулисты, цирковые номера и суперзвезды. Например, любимчик всех девочек певец Хабиб.