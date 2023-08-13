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Подготовку к церемонии закрытия II Игр стран СНГ завершили в Минске

13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовку к церемонии закрытия II Игр стран СНГ завершили в Минске
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

II Игры стран СНГ в Беларуси близятся к завершению, и организаторы заканчивают репетицию масштабного шоу. Накал эмоций обещают, как на закрытии знаменитой Олимпиады в 1980-м в Москве, передает «МИР 24».

Вечером «Минск-Арена» вновь станет центром спортивного праздника. Здесь будет все: колорит из белорусской, восточной и латиноамериканских культур, национальная музыка разных стран на маршах. Танцы, ходулисты, цирковые номера и суперзвезды. Например, любимчик всех девочек певец Хабиб.

Провести Игры на самом высоком уровне помогли волонтеры – это более тысячи добровольцев из всех регионов Беларуси. Учителя, врачи, студенты пришли на помощь оргкомитету и выполняли самые разнообразные задачи: следили по камерам за безопасностью, сопровождали спортсменов, помогали гостям городов сориентироваться на местности. Готовились волонтеры с апреля в специальных центрах, акцент делали на умение адаптироваться к сложным ситуациям.



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Теги: Минск
 
 
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Вечером «Минск-Арена» вновь станет центром спортивного праздника.
 
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