В сервисе «МТС Опрос» появились новые опции по анализу лояльности целевой аудитории

Источник материала: ProBusiness

Сервис для маркетинговых исследований «МТС Опрос» добавил новый функционал, который поможет рассчитать такие важные показатели, как индекс потребительской лояльности и готовность рекомендовать товар (услугу) знакомым. Эта аналитика будет полезна любым компаниям в сфере оказания услуг, а также выводящим на рынок новый продукт или открывающим новую точку продаж.

Сервис «МТС Опрос» предлагает организатору исследования готовые шаблоны для расчета показателей NPS (уровень готовности рекомендовать товар/услугу знакомым) и NSAT (уровень удовлетворенности товаром/услугой).

NPS (Net Promoter Score) дает ответ на вопрос «Порекомендуете ли Вы товар/услугу своим знакомым?», где 0 означает «точно не порекомендую», а 10 — «точно порекомендую». Основная задача — показать разницу процента оценок 9−10 (от сторонников) и процента оценок 0−6 (от критиков) в виде круговой диаграммы.

При выборе опции NSAT (Net Satisfaction) будет проведен интерактивный опрос на тему «Удовлетворены ли Вы товаром/услугой?», где 0 — «совершенно не удовлетворен», 10 — «полностью удовлетворен». Сервис сформирует 11 вариантов ответа от 0 до 10 с автоматически проставленным весом каждого.

В обоих случаях можно персонализировать критиков, узнать их портрет, поведенческие навыки и, исходя из этих данных, работать с пользователями, улучшая показатели работы компании. Отчеты по опросам, в том числе по итоговым показателям NPS и NSAT, выгружаются в личный кабинет клиента вместе с отчетами Excel и PDF.

Также специалисты МТС готовы оказывать помощь в формировании анкеты для проведения онлайн-исследования.

«МТС Опрос» — SMS-сервис, который дает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям технический инструмент для проведения маркетинговых исследований в форме интерактивного опроса: получать информацию о потребностях и лояльности клиентов, измерять уровень узнаваемости бренда, анализировать качество собственных продуктов и услуг, а также проводить HR-опросы своих сотрудников. Сервис «МТС Опрос» может быть полезен банкам, кредитным организациям, магазинам, гипермаркетам, торговым сетям, медицинским учреждениям, страховым компаниям, салонам красоты, ресторанам и др.

Стоимость сервиса зависит от количества отправленных SMS-приглашений и заполненных пользователями ответов. Для удобства созданы пакеты SMS, а в статистике учитываются только полностью заполненные опросы или анкеты.