10 вредных советов для тех, кто планирует инвестировать в криптовалюту

Источник материала: ProBusiness



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В последние годы интерес к крипторынку только возрастает — по данным Statista, на конец 2022 года криптовалютой владели более 425 млн человек, а это около 4% населения планеты. Неудивительно, что даже без специфических знаний многие белорусы пробуют себя в роли инвесторов и криптотрейдеров.

Вместе с Whitebird.io составили список вредных советов, которым следуют многие начинающие игроки сферы. Обязательно возьмите на заметку и ни в коем случае им не следуйте!

Whitebird.io — это легальный белорусский криптообменник, в котором каждый человек может быстро и без проблем приобрести/продать или обменять криптовалюту. Компания Whitebird является резидентом Парка высоких технологий, с видом деятельности «Оператор обмена криптовалют».

Вкладывайте деньги только в одну криптовалюту, которая, по вашим ожиданиям, может вырасти



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Лучше инвестировать в несколько криптоактивов, отличающихся по свойствам и характеристикам. Это позволит снизить вероятность потери всего капитала одномоментно, в случае развития пессимистичного сценария.

Для начинающих инвесторов в криптовалюты рекомендуется придерживаться консервативной стратегии формирования портфеля. Это означает, что нужно отдавать предпочтение криптовалютам с подтвержденной полезностью, большим числом пользователей, с реализованными функциями, согласно white paper (официальный документ, описывающий новый продукт или сервис) и с командой проекта, которая улучшает и адаптирует проект в соответствии с запросом рынка.

Важно обращать внимание на экспертизу команды, которая работает над проектом, токены (криптовалюту) которого вы покупаете. Также немаловажным является то, кто из профильных инвесторов вложился в данный конкретный криптоактив, проведя предварительно собственное исследование.

Для покупки/продажи криптовалют используйте группы в Telegram, серые и псевдоанонимные сервисы. Это же дешевле!



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Обращаться к сомнительным сервисам по покупке/продаже криптоактивов, Telegram-чатам и другим ресурсам, где обещаются супер выгодные условия, привлекательные бонусы, анонимность и прочие опции — вариант только для тех, кто готов к серьезным рискам. Стоит осознавать, что такие сервисы ничем не гарантируют исполнение сделки на оговоренных условиях. Вы можете в один момент потерять все свои средства или получить «грязную» криптовалюту или «грязные» традиционные деньги, которые были использованы до вас в мошеннических или криминальных схемах.

В легальных сервисах, таких как криптообменник Whitebird , криптовалюта и традиционные деньги проходят проверку на чистоту, и сделки гарантированно проходят в легальном поле.

Доверяйте известным «криптогуру» и четко следуйте их инструкциям



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: ixbt.com

Стоимость криптовалют зависит от множества факторов: ситуации на рынке, настроения инвесторов, новостного фона, в том числе от твита известной персоны или геополитических и макроэкономических факторов. Капитализация всего рынка криптоактивов относительно небольшая и в связи с этим фонды, крупные инвесторы и даже лидеры мнений могут манипулировать стоимостью криптоактивов. Яркий тому пример — Илон Маск и его высказывания о мемной криптовалюте Dogecoin. Стоимость этой монеты значительно менялась в зависимости от того, что о ней писал Маск. Не стоит слепо доверять лидерам мнений и их прогнозам, которые зачастую делаются с целями, отличающимися от целей розничных инвесторов.

Проводите собственное исследование, это позволит с максимальной объективностью делать инвестиции. Даже если о новой или «восставшей из пепла» криптовалюте много говорят популярные блогеры, это не значит, что она действительно «взлетит» и принесет вам большие доходы.

Занимайтесь хаотичным трейдингом на эмоциях без стратегии и системы



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Криптовалюты — это высокорискованный, манипулятивный и волатильный класс активов и это означает что нельзя инвестировать, а тем более торговать «интуитивно», в ожидании чуда и огромной прибыли. Хаотичным трейдингом могут заниматься только новички, в надежде на то, что какая-то из монет «выстрелит».

Успешные трейдеры изучают различные стратегии, основанные на знаниях, реальном опыте и навыках, как собственных, так и других профессионалов. Четко следуют выбранной стратегии, соблюдают финансовую дисциплину и грамотно работают с рисками. Трейдинг — это профессия, требующая длительной и кропотливой подготовки, поэтому стоит относиться к ней серьезно.

Все свои финансы держите в криптовалюте — так безопаснее



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: fortune.com

Объем инвестиций в криптовалюту должен определяться уровнем экспертизы и пониманием законов функционирования крипторынка. Только если вы сделали инвестиции своей профессией, погрузились с головой в эту отрасль, тогда можно значимую часть своих средств инвестировать в криптоактивы. Если вы начинающий инвестор, либо ранее не инвестировали в криптоактивы, объем вложений должен составлять не более 5−15% от портфеля. При таком подходе вы сможете минимизировать риск потери значимых для себя средств и при этом продолжать исследовать потенциал инвестирования в новообразовавшийся класс активов.

Криптоактивы из-за сравнительно низкой капитализации рынка (по отношению к другим видам активов, таким как акции, облигации, драгметаллы и др.) и с высоким спросом как со стороны крупных, так и мелких инвесторов, действительно подвержены сильным колебаниям. Но, в то же время, если сравнить котировки некоторых национальных валют, например, турецкой лиры или йены, или изменения цен на газ, нефть и другие ресурсы, то криптовалюты из ТОП-100 списка кажутся не такими уж и нестабильными.

Выбирайте только трендовые проекты, о которых говорят все



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Не нужно доверять «‎заманчивым» заголовкам постов и статей лидеров мнений, особенно если их экспертиза не подтверждена. Не всегда проекты, которые пользуются большим спросом, являются лучшим вариантом для инвестирования.

В качестве примера можно упомянуть крах проекта Terra (LUNA). Падение этого проекта похоже на заранее спланированную операцию по перераспределению активов «из одних рук в другие». С точки зрения технологии, квалификации команды разработчиков, уровня комьюнити и других факторов проект казался действительно достойным. Цена токенов росла, о проекте часто и много говорили, инвесторы вкладывали в токены крупные суммы. Однако это не помогло Terra (LUNA) избежать полного краха и обвала стоимости. Так что дисциплина и риск-менеджмент в управлении активами — это залог успеха в инвестировании и трейдинге.

Торговать криптовалютой нужно каждый день. Крипторынок работает 24/7 и лучше никогда не отрываться от графиков





Конечно, криптотрейдеры, которые выбирают краткосрочные стратегии для больших объемов активов, постоянно следят за информацией о рынке. У них настроена система ордеров на покупку и продажу, анализ новостей и индикаторов, управление рисками, система уведомлений и так далее. Но есть и более консервативные, долгосрочные и менее рискованные способы взаимодействия с крипторынком, которые позволяют подобрать стратегию торговли и инвестирования для каждого участника криптоэкономики, учитывая индивидуальные особенности, риск-аппетит, стрессоустойчивость и другие критерии. И уже на основе этого определять формат и стратегию инвестирования и торговли на крипторынке.

В торговле криптовалютой нужно упорство — когда-нибудь выбранная стратегия начнет работать, не смотря на предыдущие неудачи



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Торговля криптовалютой (криптотрейдинг) — это динамичное и изменчивое занятие, скорости изменения ситуации на крипторынке в разы выше чем на фондовом рынке. Криптотрейдинг требует от участников рынка не только знаний, навыков и интуиции, но и гибкости.

Поэтому, чтобы добиться успеха в торговле криптовалютой, нужно быть гибким и не бояться менять свою стратегию. Не стоит придерживаться своих правил только из принципа или веры, что когда-нибудь это начнет работать. Нужно оценивать свои результаты, сопоставлять их с другими стратегиями и корректировать свои подходы к торговле. Стоит также управлять своими эмоциями и не поддаваться панике или эйфории. В то же время, нужно помнить, что криптотрейдинг — это долгосрочный процесс, который требует постоянного внимания, терпения и дисциплины.

Если вы будете гибки и открыты к обучению, анализу новой информации, то рано или поздно ваша стратегия начнет приносить вам прибыль. Несмотря на предыдущие неудачи, вы сможете достичь своих целей и стать успешным трейдером. Главное — не сдаваться, работать и верить в себя.

Лучше купить много дешевых монет, чем одну дорогую





Существует расхожее мнение что если какая либо криптовалюта стоит очень дешево, то у нее большой потенциал к росту. Частично этот тезис работает, в больше степени из-за психологических факторов. Но стоит также учитывать объем эмиссии этой криптовалюты. Если подсчитать стоимость всего объема эмиссии какой либо «дешевой» криптовалюты и она окажется больше капитализации какой либо компании из ТОП 100 фондового рынка, вероятно с этой «дешевой» криптовалютой что-то не так.

На крипторынке существует огромное дешевых скам-проектов, которые нацелены только на получение быстрой прибыли. Поэтому стоит проводить собственное детальное исследование. При этом «дорогостоящие» Bitcoin или Ethereum могут делиться на очень мелкие части и их полезность и потенциал в значительно большей степени поддаются оценке.

Самый безопасный вариант хранения криптовалюты — централизованные криптобиржи, зарегистрированные в оффшорных зонах или вообще без легального статуса



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Многие пользователи привыкли доверять сервисам, которые «на слуху». Чаще всего они зарегистрированы в других странах, а некоторые вообще не имеют легального статуса.

Самый яркий из недавних это пример с американской биржей FTX, которая входила в тройку самых крупных в мире. Американские граждане обслуживались через американское юридическое лицо FTX, все остальные через юридическое лицо, зарегистрированное на Багамских островах. После краха биржи клиентам, которые не являются гражданами США, не вернули ни их традиционные деньги, ни их криптоактивы хранящиеся на FTX. Да, у них есть право отстаивать свои интересы в судах по месту регистрации юридического лица FTX, их обслуживавшего. НО! Какова вероятность выиграть дело в суде Багамских островов против FTX у негражданина США? Сколько будет стоить оплата адвоката и судебных издержек?

Однако гражданам США их активы потихоньку возвращают, деньги для для этого у FTX нашлись. Соответственно, лучше хранить, торговать, покупать и продавать криптоактивы используя юридические лица (криптоплатформы), зарегистрированные в юрисдикциях, где вы можете рассчитывать на защиту своих прав.

Собираетесь впервые приобрести криптовалюту, но не знаете, с чего начать? Легальный криптообменик Whitebird поможет выгодно и быстро купить или обменять криптовалюту.

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