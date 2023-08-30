Лукашенко назвал перспективные направления сотрудничества с Тамбовской областью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От совместного производства беспилотников до сотрудничества в сфере сельского хозяйства – Александр Лукашенко назвал перспективные направления работы с Тамбовской областью . Президент провел встречу с губернатором российского региона. Максим Егоров приехал в Беларусь с делегацией, посетил ряд крупных предприятий страны. передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Наивысший результат за пять лет – это итоги взаимной торговли Минска и Тамбова. В прошлом году товарооборот приблизился к 180 миллионам долларов. Президент уверен: это далеко не предел возможностей.



«Время заставляет нас активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении», – сказал глава государства.

Одной из перспективных сфер Александр Лукашенко назвал сельское хозяйство. Тамбовская область – регион агропромышленный. Беларусь способна удовлетворить потребность партнеров в тракторах, комбайнах и другой технике. Президент предлагает вместе строить комплексы, делиться наработками.

«Наши предложения вам направлены. Если вы готовы, мы хотели бы, чтобы вы нам предложили встречные шаги и дали ответ, будем ли мы в этом направлении работать. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий и переработки сельхозпродукции, по вопросам селекционной работы и племенного дела, подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса», – сказал Лукашенко.

Это поможет обеспечить продовольственную безопасность. Есть планы и по технологической независимости. Тамбов будет не просто закупать в Беларуси все необходимое, но и наладит производство на своей территории. Одна из перспективных ниш – беспилотники.

«В Тамбовской области большое количество предприятий, которые занимаются беспилотной авиацией именно для аграриев. Есть наработки, интересные в Беларуси. Как для мониторинга полей, вноса удобрений, так и беспилотные системы в части управления сельхозтехникой», – сообщил Максим Егоров.

Маршрут делегации из Тамбова по ключевым предприятиям страны – знакомство с отечественными автобусами, троллейбусами, грузовиками и коммунальными машинами. Белорусские флагманы законтрактованы с российскими партнерами на годы вперед. Технику производят с учетом требований каждого региона.

«Мы сейчас выполняем ряд крупных контрактов по поставке троллейбусов с автономным ходом, трамвайных вагонов для большого количества российских городов: Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Самара, Барнаул, Санкт-Петербург. Как видите, география довольно широкая», – отметила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам машиностроительного предприятия Светлана Русак.



Визиты российских губернаторов в Беларусь уже стали традицией. Как и поездки в регионы белорусского правительства. Так решается главная задача на фоне санкций импортозамещение. Уже выполняется около двадцати общих проектов в основном в сферах машиностроения и электроники.

На совместные проекты по импортозамещению Россия выделила 105 миллиардов рублей.



