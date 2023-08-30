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Лукашенко назвал перспективные направления сотрудничества с Тамбовской областью
30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От совместного производства беспилотников до сотрудничества в сфере сельского хозяйства –
Наивысший результат за пять лет – это итоги взаимной торговли Минска и Тамбова. В прошлом году товарооборот приблизился к 180 миллионам долларов. Президент уверен: это далеко не предел возможностей.
Одной из перспективных сфер Александр Лукашенко назвал сельское хозяйство. Тамбовская область – регион агропромышленный. Беларусь способна удовлетворить потребность партнеров в тракторах, комбайнах и другой технике. Президент предлагает вместе строить комплексы, делиться наработками.
Это поможет обеспечить продовольственную безопасность. Есть планы и по технологической независимости. Тамбов будет не просто закупать в Беларуси все необходимое, но и наладит производство на своей территории. Одна из перспективных ниш – беспилотники.
Маршрут делегации из Тамбова по ключевым предприятиям страны – знакомство с отечественными автобусами, троллейбусами, грузовиками и коммунальными машинами. Белорусские флагманы законтрактованы с российскими партнерами на годы вперед. Технику производят с учетом требований каждого региона.
«Мы сейчас выполняем ряд крупных контрактов по поставке троллейбусов с автономным ходом, трамвайных вагонов для большого количества российских городов: Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Самара, Барнаул, Санкт-Петербург. Как видите, география довольно широкая», – отметила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам машиностроительного предприятия Светлана Русак.
На совместные проекты по импортозамещению Россия выделила 105 миллиардов рублей.
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