Бесплатная конференция для бизнеса. Узнали, что будет на RACE от БНБ-Банка и REVERA Belarus

Источник материала: ProBusiness





8 сентября в отеле IBB пройдет конференция RACE для собственников и руководителей бизнеса от БНБ-Банка и юридической группы REVERA. Участие — бесплатное, но требуется предварительная регистрация .

RACE. Как управлять бизнесом в нестабильное время

Невозможно знать наверняка, каким будет завтрашний день, но можно подготовиться даже к самой сложной гонке: здесь важны навыки, тренировки, обмен опытом и нетворкинг. Участникам конференции откроется опыт, который поможет пережить трудности и добиться поставленных целей.

В программе конференции

Налоговые ошибки: как подготовиться к новому бизнес-году?

Анна Протас , ведущий юрист REVERA Belarus, аттестованный налоговый консультант

, ведущий юрист REVERA Belarus, аттестованный налоговый консультант Бей, беги, замри: что делать с маркетингом в периоды турбулентности.

Роман Сельченок , Директор по маркетингу БНБ-Банка

, Директор по маркетингу БНБ-Банка Типовые ошибки в бизнес-планировании

Александр Кондрашонок , заместитель директора ASER

Олег Ильин , директор ASER

, заместитель директора ASER , директор ASER Почему нельзя прописывать доли 50 на 50. Или как выстроить отношения с партнером по бизнесу?

Никита Толканица , старший юрист REVERA Belarus

, старший юрист REVERA Belarus Привычное больше не работает! О синергии успешного бизнеса с инновационным банком: новые стратегии в новых условиях.

Алеся Цырткова , руководитель Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка Тимофей Молчанов , заместитель руководителя Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка

, руководитель Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка , заместитель руководителя Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка Директор и собственник уехали — на кого оставить бизнес? Управляющая организация как альтернатива директору.

Михаил Карпук , старший юрист REVERA Belarus

, старший юрист REVERA Belarus Стратегическое и текущее управление. Как не потерять бизнес.

Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сечас»

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