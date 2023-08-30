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Бесплатная конференция для бизнеса. Узнали, что будет на RACE от БНБ-Банка и REVERA Belarus

30.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бесплатная конференция для бизнеса. Узнали, что будет на RACE от БНБ-Банка и REVERA Belarus

8 сентября в отеле IBB пройдет конференция RACE для собственников и руководителей бизнеса от БНБ-Банка и юридической группы REVERA. Участие — бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

RACE. Как управлять бизнесом в нестабильное время

Невозможно знать наверняка, каким будет завтрашний день, но можно подготовиться даже к самой сложной гонке: здесь важны навыки, тренировки, обмен опытом и нетворкинг. Участникам конференции откроется опыт, который поможет пережить трудности и добиться поставленных целей.

В программе конференции

  • Налоговые ошибки: как подготовиться к новому бизнес-году?
    Анна Протас, ведущий юрист REVERA Belarus, аттестованный налоговый консультант
  • Бей, беги, замри: что делать с маркетингом в периоды турбулентности.
    Роман Сельченок, Директор по маркетингу БНБ-Банка
  • Типовые ошибки в бизнес-планировании
    Александр Кондрашонок, заместитель директора ASER
    Олег Ильин, директор ASER
  • Почему нельзя прописывать доли 50 на 50. Или как выстроить отношения с партнером по бизнесу?
    Никита Толканица, старший юрист REVERA Belarus
  • Привычное больше не работает! О синергии успешного бизнеса с инновационным банком: новые стратегии в новых условиях.
    Алеся Цырткова, руководитель Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка Тимофей Молчанов, заместитель руководителя Управления корпоративного банкинга БНБ-Банка
  • Директор и собственник уехали — на кого оставить бизнес? Управляющая организация как альтернатива директору.
    Михаил Карпук, старший юрист REVERA Belarus
  • Стратегическое и текущее управление. Как не потерять бизнес.
    Александр Паньков, эксперт в стратегическом менеджменте, консультант и бизнес-тренер Бизнес-школы «Здесь и Сечас»

Информационные партнеры: MyFin и деловой портал Office life.

Когда: 8 сентября 2023 в 10:00

Где: IBB, конференц-зал Европа, г. Минск, проспект газеты Правда 11

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено, организаторы могут отказать в участии.

Подробнее о программе и регистрация — по ссылке.
 

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября в отеле IBB пройдет конференция RACE для собственников и руководителей бизнеса от БНБ-Банка и юридической группы REVERA. Участие - бесплатное, но требуется...
 
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