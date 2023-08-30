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Бесплатная конференция для бизнеса. Узнали, что будет на RACE от БНБ-Банка и REVERA Belarus
30.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
8 сентября в отеле IBB пройдет конференция RACE для собственников и руководителей бизнеса от БНБ-Банка и юридической группы REVERA. Участие — бесплатное, но требуется предварительная
RACE. Как управлять бизнесом в нестабильное время
Невозможно знать наверняка, каким будет завтрашний день, но можно подготовиться даже к самой сложной гонке: здесь важны навыки, тренировки, обмен опытом и нетворкинг. Участникам конференции откроется опыт, который поможет пережить трудности и добиться поставленных целей.
В программе конференции
Информационные партнеры: MyFin и деловой портал Office life.
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8 сентября в отеле IBB пройдет конференция RACE для собственников и руководителей бизнеса от БНБ-Банка и юридической группы REVERA. Участие - бесплатное, но требуется...
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