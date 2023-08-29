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Сергей Лебедев рассказал о мероприятиях, посвященных Году русского языка в СНГ
29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интернет-портал СНГ
Русский язык – важнейший элемент межнационального общения. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В Минске встретились постоянные полномочные представители стран-участниц Содружества.
«Славянский базар в Витебске» – это тоже большой вклад в пропаганду и использование русского языка, потому что многие песни, звучавшие в исполнении артистов из самых разных стран, были на русском языке. Не могу не сказать о неделях и месячниках русского языка, которые прошли в ряде республик Центральной Азии», – сказал Сергей Лебедев.
Сейчас совет постпредов разрабатывает повестку встречи глав правительств Содружества. Она пройдет 27 октября в Бишкеке.
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В Минске встретились постоянные полномочные представители стран-участниц Содружества.
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