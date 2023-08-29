Сергей Лебедев рассказал о мероприятиях, посвященных Году русского языка в СНГ

«Славянский базар в Витебске» – это тоже большой вклад в пропаганду и использование русского языка, потому что многие песни, звучавшие в исполнении артистов из самых разных стран, были на русском языке. Не могу не сказать о неделях и месячниках русского языка, которые прошли в ряде республик Центральной Азии», – сказал Сергей Лебедев.

Сейчас совет постпредов разрабатывает повестку встречи глав правительств Содружества. Она пройдет 27 октября в Бишкеке.