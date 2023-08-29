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Сергей Лебедев рассказал о мероприятиях, посвященных Году русского языка в СНГ

29.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергей Лебедев рассказал о мероприятиях, посвященных Году русского языка в СНГ
 Интернет-портал СНГ

Русский язык – важнейший элемент межнационального общения. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В Минске встретились постоянные полномочные представители стран-участниц Содружества.

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2023 год в объединении признали Годом русского языка. В государствах СНГ уже прошли десятки тематических мероприятий. Всего их запланировали 160. Это семинары для преподавателей, международные лекции, встречи русистов, кинофестивали и театральные гастроли. Участвовали жители Содружества в Днях славянской письменности. Отметил Сергей Лебедев и особый вклад Беларуси в сохранение и распространение русского языка.

«Славянский базар в Витебске» – это тоже большой вклад в пропаганду и использование русского языка, потому что многие песни, звучавшие в исполнении артистов из самых разных стран, были на русском языке. Не могу не сказать о неделях и месячниках русского языка, которые прошли в ряде республик Центральной Азии», – сказал Сергей Лебедев.

Сейчас совет постпредов разрабатывает повестку встречи глав правительств Содружества. Она пройдет 27 октября в Бишкеке.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Минске встретились постоянные полномочные представители стран-участниц Содружества.
 
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