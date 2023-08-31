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В Беларуси собрали семь миллионов тонн зерна
31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уборочная в Беларуси близится к финишу. Намолотили с учетом рапса семь миллионов тонн зерна. Эту цифру озвучили в Министерстве сельского хозяйства.
Аграрии работают в поле и днем и ночью. Южные регионы уборочную уже завершили, а северные догоняют. На сегодня собрано 97% зерновых и зернобобовых культур.
В Беларуси сейчас убирают и картофель. Уже собрали 26 тысяч тонн.
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Эту цифру озвучили в Министерстве сельского хозяйства.
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