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В Беларуси собрали семь миллионов тонн зерна

31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собрали семь миллионов тонн зерна
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборочная в Беларуси близится к финишу. Намолотили с учетом рапса семь миллионов тонн зерна. Эту цифру озвучили в Министерстве сельского хозяйства.

Аграрии работают в поле и днем и ночью. Южные регионы уборочную уже завершили, а северные догоняют. На сегодня собрано 97% зерновых и зернобобовых культур.

«Зерна достаточно для выполнения госзаказа, население будет обеспечено хлебом. Птицефабрикам и свинокомплексам, которые не сумеют закупить объемы зерна белорусского урожая, согласно постановлению Совета министров, дано право закупить недостающие объемы за их пределами. Но мы видим, что пока нашего зерна хватает», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

В Беларуси сейчас убирают и картофель. Уже собрали 26 тысяч тонн.



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Эту цифру озвучили в Министерстве сельского хозяйства.
 
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