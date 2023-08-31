В Беларуси собрали семь миллионов тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная в Беларуси близится к финишу. Намолотили с учетом рапса семь миллионов тонн зерна. Эту цифру озвучили в Министерстве сельского хозяйства.

Аграрии работают в поле и днем и ночью. Южные регионы уборочную уже завершили, а северные догоняют. На сегодня собрано 97% зерновых и зернобобовых культур.

«Зерна достаточно для выполнения госзаказа, население будет обеспечено хлебом. Птицефабрикам и свинокомплексам, которые не сумеют закупить объемы зерна белорусского урожая, согласно постановлению Совета министров, дано право закупить недостающие объемы за их пределами. Но мы видим, что пока нашего зерна хватает», – заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

В Беларуси сейчас убирают и картофель. Уже собрали 26 тысяч тонн.