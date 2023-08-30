ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как иностранные студенты адаптируются к учебе в Беларуси?

30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как иностранные студенты адаптируются к учебе в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студенты из стран Содружества начали заселяться в общежития Минска. Кто-то приехал впервые, кто-то возвращается после летних каникул. Для получения образования все чаще выбирают главный вуз страны – Белорусский государственный университет. Привлекают условия, уровень преподавания и стоимость обучения. Как адаптируются, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Четыре с половиной тысячи километров на самолете и у Даниэля Алимова новый дом. Первокурсник психологического факультета приехал из Казахстана. В последние дни перед учебой знакомится с другими студентами, изучает город и цены.

«Походили, погуляли, тут речка есть, дошли до спортплощадки. Повезло, что магазины рядом, не надо далеко ездить, ходить. Думаю, к октябрю будет нормально, найду друзей. Мне все нравится, кухня своя, туалет, душ, комната», – сказал студент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Казахстан) Даниэль Алимов.

Узнать побольше о новой стране Даниэлю помогает сосед по комнате. Джамаль Камерцель из Узбекистана учится на психолога уже третий год. Успел попутешествовать по стране и даже выучил белорусский язык.

«Здесь есть комьюнити, и я бы не побоялся слова «братство». Потому что в общежитии у нас нет такого, что кто-то сам по себе или поодиночке, здесь витает чувство товарищества. Люди в Беларуси очень дружелюбные, я никогда не чувствовал какого-то давления. Для адаптации мне потребовалось полгода», – рассказал студент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Узбекистан) Джамаль Камерцель.

Где дешевле купить еду и одежду? Как доехать до университета? Чем развлечься в Минске? На эти вопросы иностранцам могут ответить кураторы. Они есть в каждом общежитии. Помогает адаптироваться в новой стране и методика расселения.

«Как показывает практика, в последнее время иностранные студенты пытаются жить со своими однокурсниками, во-первых, и земляками, во-вторых», – отметила начальник студенческого городка Белорусского государственного университета» Алла Мелех.

Место в общежитии гарантированно получают все иностранцы. Университеты Минска пользуются популярностью у жителей России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В студенческую деревню Минска в этом году заселят две с половиной тысячи иностранцев. Место в общежитии для них стоит около 60 белорусских рублей в месяц (почти 1800 российских).



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для получения образования все чаще выбирают главный вуз страны – Белорусский государственный университет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сердар Бердымухамедов поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2023
Mir24.TV Belarus
30.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика