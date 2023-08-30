Как иностранные студенты адаптируются к учебе в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты из стран Содружества начали заселяться в общежития Минска. Кто-то приехал впервые, кто-то возвращается после летних каникул. Для получения образования все чаще выбирают главный вуз страны – Белорусский государственный университет. Привлекают условия, уровень преподавания и стоимость обучения. Как адаптируются, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Четыре с половиной тысячи километров на самолете и у Даниэля Алимова новый дом. Первокурсник психологического факультета приехал из Казахстана. В последние дни перед учебой знакомится с другими студентами, изучает город и цены.

«Походили, погуляли, тут речка есть, дошли до спортплощадки. Повезло, что магазины рядом, не надо далеко ездить, ходить. Думаю, к октябрю будет нормально, найду друзей. Мне все нравится, кухня своя, туалет, душ, комната», – сказал студент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Казахстан) Даниэль Алимов.

Узнать побольше о новой стране Даниэлю помогает сосед по комнате. Джамаль Камерцель из Узбекистана учится на психолога уже третий год. Успел попутешествовать по стране и даже выучил белорусский язык.

«Здесь есть комьюнити, и я бы не побоялся слова «братство». Потому что в общежитии у нас нет такого, что кто-то сам по себе или поодиночке, здесь витает чувство товарищества. Люди в Беларуси очень дружелюбные, я никогда не чувствовал какого-то давления. Для адаптации мне потребовалось полгода», – рассказал студент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Узбекистан) Джамаль Камерцель.

Где дешевле купить еду и одежду? Как доехать до университета? Чем развлечься в Минске? На эти вопросы иностранцам могут ответить кураторы. Они есть в каждом общежитии. Помогает адаптироваться в новой стране и методика расселения.

«Как показывает практика, в последнее время иностранные студенты пытаются жить со своими однокурсниками, во-первых, и земляками, во-вторых», – отметила начальник студенческого городка Белорусского государственного университета» Алла Мелех.

Место в общежитии гарантированно получают все иностранцы. Университеты Минска пользуются популярностью у жителей России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В студенческую деревню Минска в этом году заселят две с половиной тысячи иностранцев. Место в общежитии для них стоит около 60 белорусских рублей в месяц (почти 1800 российских).