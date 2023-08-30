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Как иностранные студенты адаптируются к учебе в Беларуси?
30.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четыре с половиной тысячи километров на самолете и у Даниэля Алимова новый дом. Первокурсник психологического факультета приехал из Казахстана. В последние дни перед учебой знакомится с другими студентами, изучает город и цены.
Узнать побольше о новой стране Даниэлю помогает сосед по комнате. Джамаль Камерцель из Узбекистана учится на психолога уже третий год. Успел попутешествовать по стране и даже выучил белорусский язык.
Где дешевле купить еду и одежду? Как доехать до университета? Чем развлечься в Минске? На эти вопросы иностранцам могут ответить кураторы. Они есть в каждом общежитии. Помогает адаптироваться в новой стране и методика расселения.
Место в общежитии гарантированно получают все иностранцы. Университеты Минска пользуются популярностью у жителей России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
В студенческую деревню Минска в этом году заселят две с половиной тысячи иностранцев. Место в общежитии для них стоит около 60 белорусских рублей в месяц (почти 1800 российских).
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Для получения образования все чаще выбирают главный вуз страны – Белорусский государственный университет.
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