«Дайте людям возможность принимать решения и отвечать за них». Как сделать, чтобы команда в бизнесе давала результат

Источник материала: ProBusiness





Собственники бизнеса любят говорить о том, что люди вокруг безынициативные, работают плохо, найти нормальных работников в компанию трудно… А сами при этом замыкают все процессы и решения исключительно на себе, оставляя управленцам и линейным сотрудникам участь безропотных исполнителей. Довольно смешно, когда коллектив при такой системе управления называют «командой», но именно так представляют себе команду многие предприниматели. Генеральный директор ООО «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко на очередной встрече Клуба Про бизнес объяснил, как это перебороть: выйти на более высокий уровень передачи полномочий сотрудникам. Публикуем важные тезисы выступления.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

«Дайте команде самой разобраться с проблемой»

— Существует семь уровней передачи полномочий.

Первый уровень — руководство через конкретные указания. Вы принимаете решения и доводите их до сведения подчиненных (на самом деле, это вообще не передача полномочий).

Второй уровень — продажа идей. Вы принимаете решение, но даете его обоснование, «продавая» эту идею сотрудникам.





Третий уровень — консультирование с сотрудниками. Прежде чем принять решение, вы просите людей высказать свое мнение. При этом вы ясно даете понять, что окончательное решение остается за вами.





Четвертый уровень — достижение согласия. Вы приглашаете сотрудников участвовать в обсуждении проблемы с целью достижения консенсуса. Как и остальные сотрудники, вы имеете только один голос.

Пятый уровень — вы в роли советника. Вы влияете на сотрудников, сообщая им свое мнение по данному вопросу. Но окончательное решение принимают они.

Шестой уровень — информирование. Вы разрешаете команде самостоятельно принять решение. При этом вы заранее сообщаете им, что после было бы желательно (но необязательно), чтобы они проинформировали вас, почему они пришли именно к такому решению.





Седьмой уровень — делегирование. Вы предоставляете команде разбираться с проблемой, а сами используете освободившееся время для управления системой.

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«Зачастую сотрудники прекрасно знают о проблемах компании, но их никто не слушает»

Если вы хотите результатов, то придется пройти по всем этим уровням до самого верха. А по дороге не лишним будет научиться слушать и слышать своих сотрудников. Только в диалоге может возникать командная синергия, вовлеченность людей в бизнес.





Компании нередко тратят огромные деньги на услуги консалтинговых компаний для поиска проблемных мест в бизнесе. Но консультанты не скажут ничего такого, чего не знают и не видят ваши сотрудники, которые каждый день сталкиваются с какими-то трудностями и недоработками бизнес-модели. Можно просто вовремя слышать важные замечания от них и быстро реагировать. Однако для многих это чуть ли не «ниже их достоинства». Мол, кто они такие? А вот специалисты придут и все расскажут. Только внешние консультанты потратят кучу времени на то, чтобы войти в курс дела, а потом за ваши же деньги расскажут, почему вы плохо работаете.

У меня был реальный опыт, когда в компании, где я работал, собственник проводил совещания с топами, слышал, что они ему говорят, но никак не реагировал. Зато позвал за несколько тысяч долларов консалтинговую компанию, которая в своем отчете слово в слово повторила все те тезисы, которые озвучивала управленческая команда на совещаниях. Что в итоге? Снижена вовлеченность сотрудников. Ведь собственник потом пришел к ним и говорит: вот смотрите, какие у нас проблемы. А топ-менеджеры ему отвечают: смотрите, мы вам об этом же говорили погода назад…



