Как открыть бизнес с Ozon и получить гарантированную поддержку до 26 045 BYN?

Источник материала: ProBusiness

Ведущий маркетплейс с 37 млн покупателей анонсирует программу гарантированного дохода для франчайзи: финансовой и маркетинговой поддержки предпринимателей в Беларуси, желающих открыть свой бизнес с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon.

Программа подразумевает фиксированные выплаты партнерам до 26 045 белорусских рублей* за каждый новый пункт выдачи заказов, пока пункт выходит на стабильный оборот, а также простые требования к помещениям и локациям. Фактически ежемесячная фиксированная выплата может достигать 4340 белорусских рублей и поддержит предпринимателей на период выхода на стабильный доход пункта. Размер выплаты зависит от региона, что справедливо учитывает широкую географию сети и разную стоимость затрат на содержание пункта в разных городах. При этом все пункты продолжат получать вознаграждение в виде процента от оборота, здесь условия не меняются.

Что такое бизнес с пунктами выдачи Ozon

Начинающим предпринимателям Ozon предлагает гарантированную поддержку — до 26 045 белорусских рублей* за каждый новый пункт выдачи заказов, помимо процента от оборота пункта, а также простые требования к помещениям и локациям. Фактически ежемесячная фиксированная выплата может достигать 4340 белорусских рублей. Этого хватит для того чтобы поддержать предпринимателя пока доход от его пункта не станет стабильным. Размер денежной поддержки зависит от расположения пункта выдачи по регионам, при этом условия по проценту вознаграждения от оборота остаются неизменными. Доход франчайзи получают ежемесячно. Оплата зависит от количества выданных заказов и тарифа.

Деньги предпринимателям будут поступать сразу после начала работы пункта. На третий месяц Ozon проверит, вышел ли пункт на минимальный оборот, указанный в условиях. Если получилось набрать достаточное число заказов, финансовая поддержка сохранится еще несколько месяцев.

Рекламу и продвижение Ozon берет на себя

Рекламу и продвижение пункта выдачи заказов бренд берет на себя. Маркетплейс проводит специальное обучение владельцев и персонала, а также предоставляет рекламную вывеску Ozon и стартовый набор, где есть всё необходимое — от стикеров до табличек и плакатов. При открытии новой точки компания добавляет ее на карты -Яндекс, Google, 2ГИС. Помимо прочего, ежемесячно владелец пункта получает аналитику и советы по развитию бизнеса.

Можно зарабатывать не только выдачей заказов Ozon

Растет и число продавцов, которые отправляют товары через пункты выдачи — сейчас каждый второй продавец площадки пользуется сервисом Ozon. За прием товаров от них франчайзи также получают дополнительное вознаграждение. Помимо этого, Ozon не ограничивает принимать заказы от продавцов других логистических компаний.

Важно отметить, что доход франчайзи получают стабильно. Оплата зависит от количества выданных заказов: за каждый товар владелец пункта получает 4.4% от его цены.

«Программа Ozon для предпринимателей из Беларуси предлагает отличную возможность для старта своего бизнеса, расширение новых ниш, дополнительной финансовой поддержки семьи или получения дохода с минимальными вложениями. Маркетплейс старается всячески поддерживать своих партнеров, оказывает финансовую и маркетинговую помощь, обучает их, помогает выстроить эффективный бизнес, который приносил бы доход и удовлетворял потребности заказчиков. Чтобы зарегистрироваться в программе, предпринимателю достаточно лишь оставить заявку на сайте и специалисты компании свяжутся с ним» — Арутюн Габрелян, руководитель развития доставки до клиента Ozon в СНГ

Маркетплейс запустил пункты выдачи заказов по франшизе в 2020 году, и вскоре она стала самой популярной у предпринимателей. На сегодняшний день сеть фирменных пунктов Ozon насчитывает больше 30 тыс. точек на рынке России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.