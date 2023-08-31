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Лукашенко поговорил по телефону с Путиным, Токаевым и Назарбаевым

31.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в течение дня провел телефонные переговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Обсудили в том числе актуальные темы двусторонней повестки, а также вопросы региональной и международной обстановки. «Главы зарубежных государств в ходе
личного общения, а также в многочисленных посланиях тепло поздравили президента Беларуси с днем рождения», – указано также в сообщении.



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Политики обсудили в том числе актуальные темы двусторонней повестки, а также вопросы региональной и международной обстановки.
 
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