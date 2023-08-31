Лукашенко поговорил по телефону с Путиным, Токаевым и Назарбаевым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в течение дня провел телефонные переговоры с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба белорусского лидера.