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Пенсии и зарплаты бюджетникам выросли в Беларуси с 1 сентября

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пенсии и зарплаты бюджетникам выросли в Беларуси с 1 сентября
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси с первого сентября выросли пенсии и зарплаты бюджетников. Отдельную надбавку получат учителя, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пенсии в Беларуси вырастут на 5%. Такой указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Изменение коснется более двух миллионов трехсот тысяч белорусских пенсионеров. В среднем выплаты составят 737 белорусских или 22 тысячи российских рублей. Сумма будет зависеть от стажа, величины бывшего заработка и льгот.

Изменятся и зарплаты бюджетников. Оплата их труда напрямую зависит от размера базовой ставки. С этого дня ее повышают до 235 белорусских или семи тысяч российских рублей. Отдельную надбавку получат учителя – плюс 21% от оклада.

А в Минске стартует эксперимент по оплате проезда. Некоторым школьникам и учащимся колледжей выдадут карточки, похожие на проездные. При входе в транспорт их нужно будет приложить к специальному датчику. Так власти хотят посчитать транспортные расходы на тех, кто пользуется бесплатным проездом.

С 1 августа 2023 года в Беларуси подняли прожиточный минимум. Он составляет 364,5 белорусских рубля (почти 11 тысяч российских).



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Теги: Минск
 
 
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Учителя получат отдельную надбавку. Она составит плюс 21% от оклада.
 
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