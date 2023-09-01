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Пенсии и зарплаты бюджетникам выросли в Беларуси с 1 сентября
01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с первого сентября выросли пенсии и зарплаты бюджетников. Отдельную надбавку получат учителя, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Изменятся и зарплаты бюджетников. Оплата их труда напрямую зависит от размера базовой ставки. С этого дня ее повышают до 235 белорусских или семи тысяч российских рублей. Отдельную надбавку получат учителя – плюс 21% от оклада.
А в Минске стартует эксперимент по оплате проезда. Некоторым школьникам и учащимся колледжей выдадут карточки, похожие на проездные. При входе в транспорт их нужно будет приложить к специальному датчику. Так власти хотят посчитать транспортные расходы на тех, кто пользуется бесплатным проездом.
С 1 августа 2023 года
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Учителя получат отдельную надбавку. Она составит плюс 21% от оклада.
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