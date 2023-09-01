Пенсии и зарплаты бюджетникам выросли в Беларуси с 1 сентября

Изменятся и зарплаты бюджетников. Оплата их труда напрямую зависит от размера базовой ставки. С этого дня ее повышают до 235 белорусских или семи тысяч российских рублей. Отдельную надбавку получат учителя – плюс 21% от оклада.

А в Минске стартует эксперимент по оплате проезда. Некоторым школьникам и учащимся колледжей выдадут карточки, похожие на проездные. При входе в транспорт их нужно будет приложить к специальному датчику. Так власти хотят посчитать транспортные расходы на тех, кто пользуется бесплатным проездом.