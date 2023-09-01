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Премия эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023: дедлайн 5 сентября
01.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Престижная профессиональная премия
Впервые премия ADMA AWARDS в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА). Премия ADMA AWARDS проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные бренды Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках.
Премия Advertising & Marketing Awards включает
По итогам Премии ADMA AWARDS будут составлены
Жюри Премии будет сформировано из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, обладатели многочисленных наград международных премий креативности и эффективности, в том числе, представители
Победители Advertising & Marketing Awards, доказавшие эффективность своих маркетинговых проектов, будут награждены фирменными статуэтками Премии, символизирующими достижение высоких результатов и профессионально мастерства в маркетинге.
Заявки на участие в Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023 компании могут подать до 28 сентября на сайте Премии
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Advertising & Marketing Awards 2023
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