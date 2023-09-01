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Премия эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023: дедлайн 5 сентября

01.09.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Премия эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023: дедлайн 5 сентября

Престижная профессиональная премия Advertising & Marketing Awards 2023, которая определяет лучшие бренды и проекты с позиции их эффективности, завершит основной этап подачи конкурсных работ 5 сентября.

Впервые премия ADMA AWARDS в Беларуси состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА). Премия ADMA AWARDS проводится по мировым стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные бренды Беларуси, их стратегии и реализованные проекты на локальном или зарубежных рынках.

Премия Advertising & Marketing Awards включает 25 номинаций в категории товаров и услуг и 22 специальные номинации, которые демонстрируют маркетинговую эффективность во всех возможных бизнес ситуациях — в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов, а также учитывая различные факторы влияния, например, ограниченный бюджет, использование SMM, сезонный маркетинг, длительность периода реализации кампании, социальная направленность и в других бизнес-ситуациях.

По итогам Премии ADMA AWARDS будут составлены Рейтинг эффективности брендов 2023, Рейтинг эффективности агентств 2023, а также Персональный рейтинг маркетологов.

Жюри Премии будет сформировано из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов, обладатели многочисленных наград международных премий креативности и эффективности, в том числе, представители Персонального рейтинга эффективности 2022. Как правило, члены жюри работают в группах, составы которых открываются только в день судейства.

Премия эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023: дедлайн 5 сентября

Победители Advertising & Marketing Awards, доказавшие эффективность своих маркетинговых проектов, будут награждены фирменными статуэтками Премии, символизирующими достижение высоких результатов и профессионально мастерства в маркетинге.

Заявки на участие в Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023 компании могут подать до 28 сентября на сайте Премии admaawards.by.

 
 
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