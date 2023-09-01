Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самую большую школу России открыли в Воронеже. Первый звонок прозвенел там почти для трех тысяч учеников, сообщает «МИР 24».

Как адаптировать ребенка к школе после летних каникул?



В образовательном центре «Содружество» сделали все, чтобы можно было учиться играючи. В холлах установили элементы для досуга интерактивные песочницы и аэрохоккей, а с площадки на крыше можно смотреть на звезды.

«Центр оснащен суперсовременным оборудованием, здесь предусмотрены художественные мастерские, студия хореографии, спортивные площадки, научный блок с лабораториями, кабинет робототехники и даже собственный планетарий», – сказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Реализация такого масштабного совместного проекта стала возможной благодаря профессионализму, плодотворному труду белорусских и российских строителей, взаимовыгодному региональному сотрудничеству наших стран», – отметила председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова.

Свой подарок сделал и президент Беларуси. Александр Лукашенко передал «Содружеству» новый школьный автобус.