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Самую большую школу России открыли в Воронеже

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самую большую школу России открыли в Воронеже. Первый звонок прозвенел там почти для трех тысяч учеников, сообщает «МИР 24».

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В образовательном центре «Содружество» сделали все, чтобы можно было учиться играючи. В холлах установили элементы для досуга интерактивные песочницы и аэрохоккей, а с площадки на крыше можно смотреть на звезды.

«Центр оснащен суперсовременным оборудованием, здесь предусмотрены художественные мастерские, студия хореографии, спортивные площадки, научный блок с лабораториями, кабинет робототехники и даже собственный планетарий», – сказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Реализация такого масштабного совместного проекта стала возможной благодаря профессионализму, плодотворному труду белорусских и российских строителей, взаимовыгодному региональному сотрудничеству наших стран», – отметила председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова.

Свой подарок сделал и президент Беларуси. Александр Лукашенко передал «Содружеству» новый школьный автобус.



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Реализация масштабного проекта «Сотрудничество» стала возможной благодаря совместной работе российских и белорусских специалистов.
 
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