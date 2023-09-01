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Самую большую школу России открыли в Воронеже
01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самую большую школу России открыли в Воронеже.
В образовательном центре «Содружество» сделали все, чтобы можно было учиться играючи. В холлах установили элементы для досуга интерактивные песочницы и аэрохоккей, а с площадки на крыше можно смотреть на звезды.
«Центр оснащен суперсовременным оборудованием, здесь предусмотрены художественные мастерские, студия хореографии, спортивные площадки, научный блок с лабораториями, кабинет робототехники и даже собственный планетарий», – сказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Свой подарок сделал и президент Беларуси. Александр Лукашенко передал «Содружеству» новый школьный автобус.
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Реализация масштабного проекта «Сотрудничество» стала возможной благодаря совместной работе российских и белорусских специалистов.
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