Погода в СНГ: жара отступила от Беларуси, в Таджикистане повысился риск схода селей

Погода на севере Кыргызстана напоминает о том, что зима близко. В Чуйской области ночные заморозки открыли сезон. Температура ушла в минус. Днем столбики термометров едва доползают до плюс четырех. В горах ночью и утром туманы – верные признаки осени. Плохая видимость на перевалах замедляет движение машин. Водители в этом случае правильно делают, ведь дорога скользкая, особенно на поворотах. Для безопасности необходимо включить противотуманные фары и соблюдать дистанцию.

Казахстан

Казахстан сдается осени. На севере и в центре республики – дожди и ветер до 20 метров в секунду. В Астане скромные плюс 14. На пять градусов теплее в Караганде. Пока погода окончательно не испортилась, у питомцев местного зоопарка есть возможность погулять. Экзотических животных стало больше. Из России привезли пару кенгуру. Для новых обитателей подготовили просторный вольер рядом с зеброй. Сейчас животные проходят адаптацию.

Беларусь

С первым днем осени летний зной отступил от Беларуси. В Минске сегодня плюс 20. На юге страны теплее – до 26 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами кратковременные дожди. Пришло время для охоты на бобра и выдру. С 1 сентября такие трофеи можно добывать легально, но подстерегать животных у водоемов можно лишь по специальному разрешению. За незаконное убийство бобра штраф – 2 600 белорусских рублей, выдры – 7 400 (77 и 220 тысяч российских).