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Погода в СНГ: жара отступила от Беларуси, в Таджикистане повысился риск схода селей

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара отступила от Беларуси, в Таджикистане повысился риск схода селей
 МТРК «Мир»

В День знаний погода сделала подарок школьникам Москвы – плюс 27 в российской столице, сухо и солнечно. Каким стал первый день осени в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Осень в Таджикистане только на календаре. Летние плюс 33 сегодня в столице республики. Таким же комфортным будет весь сентябрь. Но курортная погода не везде. После атаки ливней в предгорных и горных районах, за исключением Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной области, сохраняется угроза селей и камнепадов. В некоторых населенных пунктах спасатели и военные продолжают устранять последствия стихии.

Кыргызстан

Погода на севере Кыргызстана напоминает о том, что зима близко. В Чуйской области ночные заморозки открыли сезон. Температура ушла в минус. Днем столбики термометров едва доползают до плюс четырех. В горах ночью и утром туманы – верные признаки осени. Плохая видимость на перевалах замедляет движение машин. Водители в этом случае правильно делают, ведь дорога скользкая, особенно на поворотах. Для безопасности необходимо включить противотуманные фары и соблюдать дистанцию.

Казахстан

Казахстан сдается осени. На севере и в центре республики – дожди и ветер до 20 метров в секунду. В Астане скромные плюс 14. На пять градусов теплее в Караганде. Пока погода окончательно не испортилась, у питомцев местного зоопарка есть возможность погулять. Экзотических животных стало больше. Из России привезли пару кенгуру. Для новых обитателей подготовили просторный вольер рядом с зеброй. Сейчас животные проходят адаптацию.

Беларусь

С первым днем осени летний зной отступил от Беларуси. В Минске сегодня плюс 20. На юге страны теплее – до 26 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами кратковременные дожди. Пришло время для охоты на бобра и выдру. С 1 сентября такие трофеи можно добывать легально, но подстерегать животных у водоемов можно лишь по специальному разрешению. За незаконное убийство бобра штраф – 2 600 белорусских рублей, выдры – 7 400 (77 и 220 тысяч российских).



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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