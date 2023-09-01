ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Узбекистане празднуют День независимости. Президента Шавката Мирзиеева и народ республики поздравляют лидеры стран Содружества. Владимир Путин пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – мира и процветания. Александр Лукашенко в своей телеграмме отметил, что отношения Беларуси и Узбекистана, которые строятся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться.

«В Беларуси высоко оценивают достижения суверенного Узбекистана – масштабные преобразования в социальной сфере и в экономике, реализацию принципов добрососедства и согласия, укрепление авторитета страны на международной арене. Минск и Ташкент за прошедшие десятилетия сумели не только бережно сохранить глубокие исторические связи, но и значительно расширить сотрудничество, воплотив в жизнь новые взаимовыгодные проекты», – гласит текст поздравления Александра Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев ко Дню независимости Узбекистана помиловал 286 осужденных. Соответствующее решение также предусматривает содействие амнистированным в их социальной адаптации и занятии достойного места в обществе.

В честь Дня независимости Узбекистана смотрите 1 сентября на телеканале «Мир24» программу «5 причин поехать в...», которая посвящена Самарканду.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подчеркнул, что отношения Минска и Ташкента строятся на доверии и понимании и будут динамично развиваться в будущем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко собрал заседание Совета безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2023
Mir24.TV Belarus
01.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика