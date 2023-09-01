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Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
01.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Узбекистане празднуют День независимости. Президента Шавката Мирзиеева и народ республики поздравляют лидеры стран Содружества. Владимир Путин пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – мира и процветания. Александр Лукашенко в своей телеграмме отметил, что отношения Беларуси и Узбекистана, которые строятся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться.
Шавкат Мирзиеев ко Дню независимости Узбекистана
В честь Дня независимости Узбекистана смотрите 1 сентября на телеканале «Мир24» программу «5 причин поехать в...», которая посвящена Самарканду.
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Президент Беларуси подчеркнул, что отношения Минска и Ташкента строятся на доверии и понимании и будут динамично развиваться в будущем.
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