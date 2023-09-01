Лукашенко поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Узбекистане празднуют День независимости. Президента Шавката Мирзиеева и народ республики поздравляют лидеры стран Содружества. Владимир Путин пожелал лидеру Узбекистана крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны – мира и процветания. Александр Лукашенко в своей телеграмме отметил, что отношения Беларуси и Узбекистана, которые строятся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться.

«В Беларуси высоко оценивают достижения суверенного Узбекистана – масштабные преобразования в социальной сфере и в экономике, реализацию принципов добрососедства и согласия, укрепление авторитета страны на международной арене. Минск и Ташкент за прошедшие десятилетия сумели не только бережно сохранить глубокие исторические связи, но и значительно расширить сотрудничество, воплотив в жизнь новые взаимовыгодные проекты», – гласит текст поздравления Александра Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев ко Дню независимости Узбекистана помиловал 286 осужденных . Соответствующее решение также предусматривает содействие амнистированным в их социальной адаптации и занятии достойного места в обществе.

В честь Дня независимости Узбекистана смотрите 1 сентября на телеканале «Мир24» программу «5 причин поехать в...», которая посвящена Самарканду.