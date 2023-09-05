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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум начался в Минске

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Больше тысячи участниц обсудят сотрудничество в различных сферах, например, в образовании, сообщает «МИР 24».

«Только за последние четыре года то количество студентов, которые обучаются в наших университетах, выросло с 400 до 5 400. Сегодня реализуется более чем 80 совместных образовательных программ, по которым проходит обучение и получают дипломы двойного образца Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Основой является, в первую очередь, подготовка специалистов для реального сектора экономики, инженерно-технические кадры. Очень важный аспект, конечно, подготовка педагогических кадров», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

В составе правительственной делегации из Узбекистана – члены Сената, а также бизнесмены. Они планируют обсудят вопросы развития в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и туризма.



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Теги: Минск
 
 
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