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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум начался в Минске
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал
В составе правительственной делегации из Узбекистана – члены Сената, а также бизнесмены. Они планируют обсудят вопросы развития в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и туризма.
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Больше тысячи участниц обсудят сотрудничество в различных сферах, например, в образовании.
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