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Пловцы из России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международная федерация плавания разрешила российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как отмечается, за допуск россиян и белорусов к соревнованиям проголосовали 67% атлетов. Выдвигать своих участников страны смогут лишь в видах индивидуального плавания.
По словам руководителя федерации Хусейна аль-Мусаллама, данное решение обусловлено тем, что организация уважает всех спортсменов вне зависимости от гражданства.
На минувшей неделе
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Выдвигать своих участников страны смогут лишь в видах индивидуального плавания.
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