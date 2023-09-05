Пловцы из России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях

Как отмечается, за допуск россиян и белорусов к соревнованиям проголосовали 67% атлетов. Выдвигать своих участников страны смогут лишь в видах индивидуального плавания.

По словам руководителя федерации Хусейна аль-Мусаллама, данное решение обусловлено тем, что организация уважает всех спортсменов вне зависимости от гражданства.