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Пловцы из России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международная федерация плавания разрешила российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Как отмечается, за допуск россиян и белорусов к соревнованиям проголосовали 67% атлетов. Выдвигать своих участников страны смогут лишь в видах индивидуального плавания.

По словам руководителя федерации Хусейна аль-Мусаллама, данное решение обусловлено тем, что организация уважает всех спортсменов вне зависимости от гражданства.

На минувшей неделе Всемирная федерация бадминтона допустила атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов с 26 февраля 2024-го.



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Выдвигать своих участников страны смогут лишь в видах индивидуального плавания.
 
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