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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартовал в Минске

05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартовал в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум начался в Минске. Больше тысячи участниц обсудят сотрудничество на шести секционных площадках. На одной из них – на базе Минского педагогического университета – бизнес-леди уже побывали, передает «МИР 24».

«Только за последние четыре года количество студентов, которые обучаются в наших университетах, выросло с 400 до 5400. Реализуется более чем 80 совместных образовательных программ, по которым проходят обучение и получают дипломы двойного образца Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Основой является, в первую очередь, подготовка специалистов для реального сектора экономики, это инженерно-технические кадры. Очень важный аспект – подготовка педагогических кадров», – отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

В составе правительственной делегации из Узбекистана – члены сената, а также бизнес-кругов. С белорусскими леди обсудят вопросы развития в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, туризма и других. На повестке дня – и сотрудничество в образовании.

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Бизнес-форум продлится до 7 сентября. В планах подписать контракты на 50 млн белорусских рублей (около полутора миллиардов российских рублей).

Узбекистан 1 сентября отметил День независимости. Александр Лукашенко в своей телеграмме президенту Шавкату Мирзиееву отметил, что отношения Беларуси и Узбекистана, которые строятся на доверии и понимании, будут и далее динамично развиваться.



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Теги: Минск
 
 
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Участницы встречи обсуждают вопросы развития в сфере образования, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и туризма.
 
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