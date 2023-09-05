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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартовал в Минске
05.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум начался в Минске. Больше тысячи участниц обсудят сотрудничество на шести секционных площадках. На одной из них – на базе Минского педагогического университета – бизнес-леди уже побывали, передает «МИР 24».
В составе правительственной делегации из Узбекистана – члены сената, а также бизнес-кругов. С белорусскими леди обсудят вопросы развития в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, туризма и других. На повестке дня – и сотрудничество в образовании.
Бизнес-форум продлится до 7 сентября. В планах подписать контракты на 50 млн белорусских рублей (около полутора миллиардов российских рублей).
Узбекистан 1 сентября отметил
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Участницы встречи обсуждают вопросы развития в сфере образования, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и туризма.
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