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Погода в СНГ: Казахстан накрыли ливни, в Беларуси задержалось лето

22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан накрыли ливни, в Беларуси задержалось лето
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очередной температурный рекорд зафиксирован в Москве. Ночью в столице было 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность и плюс 26. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане густой туман и сильные дожди с грозами. Особенно влажно на юге и востоке республики. В Алматы льет с утра. Ветер вырывает зонты из рук. Интенсивные осадки прибавили забот коммунальным службам. Десятки патрульных бригад следят, чтобы арычные сети легко пропускали воду и не забивались. В них часто попадают ветки и мусор. Ливень затянется до ночи.

Алматинцев просят быть осторожнее, особенно за рулем. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим. От резких маневров лучше отказаться. По статистике, во время дождя риск попасть в аварию возрастает на 40%.

Кыргызстан

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В Бишкеке похолодало до плюс 16. Утром в городе был ливень. Обильные осадки затопили некоторые улицы и дороги западных районов столицы. Днем дождь прекратился. Синоптики сообщают, что понижение температуры наблюдается во всех регионах, особенно в горах, там вечером ожидается снег.

Минсельхоз рекомендует аграриям поторопиться с уборкой фасоли. Культура теплолюбивая и чувствительная, при лишней влаге бобы быстро портятся, а значит, могут не попасть на прилавки магазинов.

Беларусь

Осень не спешит в Беларусь. В пятницу в республике переменная облачность, без осадков. В некоторых регионах слабый туман. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. На западе чуть теплее – плюс 27.

Радуются теплой погоде и животные. В Витебском зоопарке построили вольер для двух молодых медведиц. Год назад лесники нашли брошенных малышей и отдали в местный зоопарк. Теперь у Глаши и Дуняши – так назвали животных – есть бассейн, качели и зона для прогулок. Но зайти в гости к ним может только директор зоопарка. Стокилограммовые хищники воспринимают ее как приемную мать и лезут обниматься. Остальным работники зоопарка напоминают: медведи опасны, приручить их полностью невозможно.



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Теги: Витебск
 
 
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