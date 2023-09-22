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Погода в СНГ: Казахстан накрыли ливни, в Беларуси задержалось лето
22.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очередной температурный
Казахстан
Алматинцев просят быть осторожнее, особенно за рулем. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим. От резких маневров лучше отказаться. По статистике, во время дождя риск попасть в аварию возрастает на 40%.
Кыргызстан
В Бишкеке похолодало до плюс 16. Утром в городе был ливень. Обильные осадки затопили некоторые улицы и дороги западных районов столицы. Днем дождь прекратился. Синоптики сообщают, что понижение температуры наблюдается во всех регионах, особенно в горах, там вечером ожидается снег.
Минсельхоз рекомендует аграриям поторопиться с уборкой фасоли. Культура теплолюбивая и чувствительная, при лишней влаге бобы быстро портятся, а значит, могут не попасть на прилавки магазинов.
Беларусь
Осень не спешит в Беларусь. В пятницу в республике переменная облачность, без осадков. В некоторых регионах слабый туман. На востоке страны воздух прогреется до плюс 26. На западе чуть теплее – плюс 27.
Радуются теплой погоде и животные. В Витебском зоопарке построили вольер для двух молодых медведиц. Год назад лесники нашли брошенных малышей и отдали в местный зоопарк. Теперь у Глаши и Дуняши – так назвали животных – есть бассейн, качели и зона для прогулок. Но зайти в гости к ним может только директор зоопарка. Стокилограммовые хищники воспринимают ее как приемную мать и лезут обниматься. Остальным работники зоопарка напоминают: медведи опасны, приручить их полностью невозможно.
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