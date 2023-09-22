Погода в СНГ: Казахстан накрыли ливни, в Беларуси задержалось лето

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередной температурный рекорд зафиксирован в Москве . Ночью в столице было 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность и плюс 26. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



В Казахстане густой туман и сильные дожди с грозами. Особенно влажно на юге и востоке республики. В Алматы льет с утра. Ветер вырывает зонты из рук. Интенсивные осадки прибавили забот коммунальным службам. Десятки патрульных бригад следят, чтобы арычные сети легко пропускали воду и не забивались. В них часто попадают ветки и мусор. Ливень затянется до ночи.

Алматинцев просят быть осторожнее, особенно за рулем. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим. От резких маневров лучше отказаться. По статистике, во время дождя риск попасть в аварию возрастает на 40%.

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