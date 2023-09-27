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Беларусь и РФ обсуждают производство самолетов и строительство железной дороги
27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия заинтересованы в совместном производстве самолетов. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко.
За первое полугодие торговый оборот Беларуси и Ленобласти вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 533 миллиона долларов.
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На встрече с губернатором Ленинградской области белорусский президент Александр Лукашенко обсудил масштабные проекты.
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