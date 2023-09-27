Беларусь и РФ обсуждают производство самолетов и строительство железной дороги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия заинтересованы в совместном производстве самолетов. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко.

«Небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Тем более, они могут осуществлять посадку на грунт. И у нас есть соответствующие компетенции. Мы это можем сделать. Это очень большой кусок работы», – сказал белорусский лидер.

На встрече с губернатором Ленинградской области Александр Лукашенко обсудил масштабные проекты , такие как строительство дополнительной железнодорожной ветки. Минск перенаправил поставки своих грузов для стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки через российские порты. Строительство еще одного пути даст возможность увеличить объемы товарооборота. Александр Лукашенко призвал не создавать дублирующих производств и развивать кооперацию и подчеркнул: Беларусь будет делать ставку именно на Ленинградскую область.

«Мы обозначили цель – выйти на заветный миллиард в торговле. Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить примерно на пятую часть. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации, и миллиардом мы точно не будем ограничиваться. Это лишь условный ориентир для нас. Благодаря промышленной кооперации нам удалось максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения так называемого технологического суверенитета», – заявил президент.

За первое полугодие торговый оборот Беларуси и Ленобласти вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 533 миллиона долларов.

