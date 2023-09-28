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Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?
28.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда угрожает благополучию компании и сотрудников. Мы подготовили тест, который поможет разобраться, умеете ли вы вовремя остановиться в вопросах ведения бизнеса.
— Все игры — как азартные, так и онлайн-лотереи, ставки на спорт, — должны быть территорией, где человек развлекается, испытывает свои знания и ум, а также удачу. Но он изначально должен провести для себя грань между «просто получить эмоции» и «выиграть любой ценой». Любые дозированные увлечения — это хороший способ снять стресс, получить позитивные эмоции, уйти от рутины и почувствовать себя успешным в чем-то.
Соблюдая определенные правила, риски возникновения игровой зависимости можно если не исключить, то минимизировать. «Красный флаг» — желание непременно отыграться. Человек со здоровым отношением к игре воспринимает проигрыши с разочарованием, возможно, расстройством, но это тоже часть игры — он знает, что ему не обязательно всем и себе что-то доказать именно здесь и сейчас. Он будет успешен в других сферах жизни — и ему этого достаточно.
К выигрышу нужно относиться не как к заработку, а как к приятному неожиданному бонусу, к проигрышу — как к плате за отлично проведенное в развлечении время, как если бы вы сходили в кино или в бар.
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Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда...
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