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Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?

28.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?

Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда угрожает благополучию компании и сотрудников. Мы подготовили тест, который поможет разобраться, умеете ли вы вовремя остановиться в вопросах ведения бизнеса.

Этот материал подготовлен в партнерстве с компанией Betera, которая разделяет и и поддерживает политику ответственной игры — игры с умом и ради удовольствия, но не ради обогащения. В сентябре компания анонсировала запуск платформы Responsible Gambling в рамках всемирной стратегии по поддержке принципов ответственной игры. Цель инициативы — сформировать понимание, что операторы рынка могут играть важную роль в профилактике потенциальных проблем, связанных с игрой. Проект призван предоставить разнообразные мнения и взгляды на азартные развлечения, чтобы помочь игрокам принимать ответственные и обоснованные решения без вреда для здоровья.

Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?

Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?
Александр Божко
Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, главврач медцентра «Парацельс», а также партнер проекта Betera Responsible Gambling

— Все игры — как азартные, так и онлайн-лотереи, ставки на спорт, — должны быть территорией, где человек развлекается, испытывает свои знания и ум, а также удачу. Но он изначально должен провести для себя грань между «просто получить эмоции» и «выиграть любой ценой». Любые дозированные увлечения — это хороший способ снять стресс, получить позитивные эмоции, уйти от рутины и почувствовать себя успешным в чем-то.

Соблюдая определенные правила, риски возникновения игровой зависимости можно если не исключить, то минимизировать. «Красный флаг» — желание непременно отыграться. Человек со здоровым отношением к игре воспринимает проигрыши с разочарованием, возможно, расстройством, но это тоже часть игры — он знает, что ему не обязательно всем и себе что-то доказать именно здесь и сейчас. Он будет успешен в других сферах жизни — и ему этого достаточно.

К выигрышу нужно относиться не как к заработку, а как к приятному неожиданному бонусу, к проигрышу — как к плате за отлично проведенное в развлечении время, как если бы вы сходили в кино или в бар.

Тест на азарт в бизнесе. Умеете ли вы вовремя остановиться?

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Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда...
 
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