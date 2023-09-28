Погода в СНГ: Караганду затопили сильные дожди, в Бишкеке тепло и солнечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воздух в Москве в четверг прогреется до июньских значений. Синоптики обещают плюс 23. Это выше климатической нормы на восемь градусов. В центре погоды «Фобос» этот сентябрь уже называют четвертым месяцем лета . Однако теплая погода надолго не задержится. С 1 октября начнется похолодание. О прогнозе в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге и западе Казахстана солнечно. На небе ни облака. Воздух прогрелся до плюс 25. В остальных регионах гостит северный циклон. За окном не выше 15 градусов, льют дожди и гремят грозы. Буквально за час Караганда превратилась в Венецию. Ливневки не справлялись. Проблем добавила и сбитая листва, которая засоряла систему. По дорогам поплыли машины, по колено в воде оказались пассажиры автобусов. Не выдержал ливня и один из корпусов местного вуза. По затопленным коридорам студентам пришлось перемещаться босиком, чтобы не промочить обувь.

Кыргызстан