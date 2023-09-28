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Погода в СНГ: Караганду затопили сильные дожди, в Бишкеке тепло и солнечно

28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Караганду затопили сильные дожди, в Бишкеке тепло и солнечно
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздух в Москве в четверг прогреется до июньских значений. Синоптики обещают плюс 23. Это выше климатической нормы на восемь градусов. В центре погоды «Фобос» этот сентябрь уже называют четвертым месяцем лета. Однако теплая погода надолго не задержится. С 1 октября начнется похолодание. О прогнозе в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге и западе Казахстана солнечно. На небе ни облака. Воздух прогрелся до плюс 25. В остальных регионах гостит северный циклон. За окном не выше 15 градусов, льют дожди и гремят грозы. Буквально за час Караганда превратилась в Венецию. Ливневки не справлялись. Проблем добавила и сбитая листва, которая засоряла систему. По дорогам поплыли машины, по колено в воде оказались пассажиры автобусов. Не выдержал ливня и один из корпусов местного вуза. По затопленным коридорам студентам пришлось перемещаться босиком, чтобы не промочить обувь.

Кыргызстан

В Бишкеке тепло и солнечно, воздух прогреется до плюс 23. Осадков синоптики не обещают. В последние несколько дней кратковременные дожди идут лишь в горах. Этому очень рады любители тихой охоты. Многие грибники сейчас едут в живописное ущелье Ак-Тюз. Там можно не только полюбоваться природой, но и за пару часов собрать несколько килограммов лисичек, маслят, рыжиков и других грибов.

Беларусь

В Беларуси небольшая облачность, без осадков. Во многих районах сильный туман. На западе республики курортные 26. На востоке немного прохладнее – плюс 24. Солнечные сентябрьские дни жители спешат провести на свежем воздухе. К примеру, в заказнике «Споровский», чтобы посмотреть на болотные ландшафты и редких птиц: кулика и вертлявую камышевку. Встретить можно и туров. Быки такого вида питаются высокой травой и молодой кустарниковой порослью, помогая экосистеме заказника. На выкошенных территориях пернатые селятся охотнее.



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О прогнозе в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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