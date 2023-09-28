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Белорусские теплицы подготовили к межсезонью
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Потребность белорусов в огурцах в межсезонье обеспечат полностью. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В правительстве рассказали о подготовке теплиц к предстоящим осени и зиме, передает телеканал «МИР 24».
Главная задача – обеспечить рынок овощами по доступной для населения цене. Для этого помогают хозяйствам. Больше всего затрат в межсезонье у теплиц на электроэнергию. Поэтому производителям с технологией «досветки» уменьшили тарифы. Методику выращивания уже используют для огурцов, начинают осваивать и для помидоров.
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Главная задача – обеспечить рынок овощами по доступной для населения цене.
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