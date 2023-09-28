ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские теплицы подготовили к межсезонью

28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские теплицы подготовили к межсезонью
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потребность белорусов в огурцах в межсезонье обеспечат полностью. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В правительстве рассказали о подготовке теплиц к предстоящим осени и зиме, передает телеканал «МИР 24».

Главная задача – обеспечить рынок овощами по доступной для населения цене. Для этого помогают хозяйствам. Больше всего затрат в межсезонье у теплиц на электроэнергию. Поэтому производителям с технологией «досветки» уменьшили тарифы. Методику выращивания уже используют для огурцов, начинают осваивать и для помидоров.

«Прежде мы томат зимой не выращивали. Этот урожай станет первым. Правда, будет его немного. На площади 2,5 га мы будем получать около до 200 тонн в месяц. Но это будут уже томаты, на которых мы отработаем технологию выращивания, обучим технологов, агрономов, которые потом наш опыт распространят на другие комбинаты страны. Будет свой томат зимой», – рассказал генеральный директор тепличного хозяйства Михаил Михалев.

Готовят в Беларуси и стабфонды. В этом году в хранилища заложат почти 123 тысячи тонн овощей «борщевого набора» – это картофель, свекла, капуста, морковь, лук, а также яблоки.

Ранее в Беларуси начали сбор урожая необычных для страны фруктов, в том числе винограда. Аграрии уверены: из-за жаркого лета и аномально теплой осени он стал не хуже южного. Дачники на рынках тоже продают плоды экспериментального урожая – абрикосов, актинидии и других экзотических культур.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная задача – обеспечить рынок овощами по доступной для населения цене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Резиденцию президента Беларуси показали сотрудникам лесной отрасли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2023
Mir24.TV Belarus
28.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика