Белорусские теплицы подготовили к межсезонью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потребность белорусов в огурцах в межсезонье обеспечат полностью. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В правительстве рассказали о подготовке теплиц к предстоящим осени и зиме, передает телеканал «МИР 24».

Главная задача – обеспечить рынок овощами по доступной для населения цене. Для этого помогают хозяйствам. Больше всего затрат в межсезонье у теплиц на электроэнергию. Поэтому производителям с технологией «досветки» уменьшили тарифы. Методику выращивания уже используют для огурцов, начинают осваивать и для помидоров.

«Прежде мы томат зимой не выращивали. Этот урожай станет первым. Правда, будет его немного. На площади 2,5 га мы будем получать около до 200 тонн в месяц. Но это будут уже томаты, на которых мы отработаем технологию выращивания, обучим технологов, агрономов, которые потом наш опыт распространят на другие комбинаты страны. Будет свой томат зимой», – рассказал генеральный директор тепличного хозяйства Михаил Михалев.