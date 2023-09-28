ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Форум по управлению интернетом пройдет 15 ноября в Минске

28.09.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Форум по управлению интернетом пройдет 15 ноября в Минске

15 ноября в Минске после двухлетнего перерыва вновь пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения вопросов развития интернета. Здесь традиционно присутствуют представители бизнеса, государства, технического и академического сообщества, некоммерческих и международных организаций. Форум бесплатный и открыт для всех желающих. Организатор Belarus IGF — компания hoster.by.

В центре внимания в 2023 году — вопросы кибербезопасности и новостной повестки. Программа Форума сформирована с учетом тем, предложенных интернет-пользователями во время открытого сбора предложений.

Основные темы дискуссий:

— Интернет, который мы хотим. Тренды, проблемы, возможности.

— Как формируется ложная повестка в СМИ, соцсетях и интернет-ресурсах.

— Цифровая грамотность как базовый инструмент информационной безопасности.

— Орудие преступления в вашем кармане: киберпреступность в 2023 году.

— Защита персональных данных: опыт практиков.

Традиционно в Форуме примут участие представители ICANN — корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами, а также RIPE NCC — интернет-регистратора, который отвечает за распределение пространства IP-адресов в странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Форум пройдет при поддержке Министерства связи и информатизации, а также Министерства информации Республики Беларусь.

Форум по управлению интернетом пройдет 15 ноября в Минске

«Аналогов Belarus IGF в нашей стране нет. Это уникальная диалоговая площадка для всех сторон, влияющих на развитие интернета. Здесь есть возможность открытых обсуждений и нет запретных тем, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы два года не проводили Форум, и теперь всем нам точно есть, что обсудить. Ждем каждого, кому не безразлично, каким будет интернет завтрашнего дня».

Belarus IGF станет уже 5 по счету региональным Форумом, который является частью глобального Internet Governance Forum, проводимого по всему миру под эгидой ООН с 2006 года.

Зарегистрироваться на Belarus IGF и ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте Форума.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 ноября в Минске после двухлетнего перерыва вновь пройдет Форум по управлению интернетом Belarus IGF. Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения вопросов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Караганду затопили сильные дожди, в Бишкеке тепло и солнечно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.09.2023
Mir24.TV Belarus
28.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика