|
Лукашенко: Мир движется к многополярности, этот процесс необратим
28.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал дружественные страны сообща бороться с давлением Запада.
Развитие по-настоящему дружественных отношений – это то, чего ждет президент от дипломатов. К выполнению своей миссии они приступили в непростой период, считает белорусский лидер.
И эти принципы подрывает Запад, уверен Александр Лукашенко. Вводит санкции в ответ на независимую и миролюбивую политику Минска. Президент назвал это бессилием и призвал отвечать на давление вместе.
Все больше стран проводят расчеты в национальных валютах, перестраивают логистику поставок. Тема санкционных ограничений стала громче звучать на международных площадках. Александр Лукашенко привел Беларусь в пример: давление не значит «крах экономики».
«Хочу подчеркнуть, что, невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста», – отметил белорусский лидер.
Беларусь нашла новых партнеров. Взяла курс на Восток и Африку. И группа послов оттуда – самая представительная в зале Дворца Независимости. Минск рассматривает это как прямое подтверждение взаимного интереса, заявил президент.
Стратегическим партнером и союзником Лукашенко назвал Казахстан. У Минска и Астаны крепкие торговые и гуманитарные связи. С остальными государствами Беларусь рассчитывает развивать кооперацию и продвигать общие наработки на рынки третьих стран. Президент уверен: потенциал есть во всех сферах.
Общее население стран, представители которых начали свою дипмиссию в Беларуси, – 425 миллионов человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко призвал дружественные страны сообща бороться с давлением Запада. Президент принял верительные грамоты от послов 11 государств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)