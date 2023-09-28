Лукашенко: Мир движется к многополярности, этот процесс необратим

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал дружественные страны сообща бороться с давлением Запада. Президент принял верительные грамоты от послов 11 государств , передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Развитие по-настоящему дружественных отношений – это то, чего ждет президент от дипломатов. К выполнению своей миссии они приступили в непростой период, считает белорусский лидер.

«Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, которая неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим. Как бы кому-то не хотелось иначе. Сейчас выстраивается новый мир, на мой взгляд, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех, а не избранных государств на принципах уважения и партнерства», – отметил Лукашенко.

И эти принципы подрывает Запад, уверен Александр Лукашенко. Вводит санкции в ответ на независимую и миролюбивую политику Минска. Президент назвал это бессилием и призвал отвечать на давление вместе.

«Санкции в отношении белорусских калийных удобрений, например, сельхозпродукции и техники серьезно подрывают глобальную продовольственную безопасность. Уверен, в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Все устали постоянно ждать милости из-за океана», – сказал глава государства.

Все больше стран проводят расчеты в национальных валютах, перестраивают логистику поставок. Тема санкционных ограничений стала громче звучать на международных площадках. Александр Лукашенко привел Беларусь в пример: давление не значит «крах экономики».

«Хочу подчеркнуть, что, невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста», – отметил белорусский лидер.

Беларусь нашла новых партнеров. Взяла курс на Восток и Африку. И группа послов оттуда – самая представительная в зале Дворца Независимости. Минск рассматривает это как прямое подтверждение взаимного интереса, заявил президент.

«Здесь, в Беларуси, вы всегда можете рассчитывать на равноправное взаимовыгодное для всех сотрудничество. Приглашаю вас как можно чаще бывать в Беларуси, привозить с собой официальные делегации и представителей деловых кругов. Наши двери для вас всегда открыты. Мы верим в ваш континент и возлагаем на него большие надежды», – подчеркнул Лукашенко.

Стратегическим партнером и союзником Лукашенко назвал Казахстан. У Минска и Астаны крепкие торговые и гуманитарные связи. С остальными государствами Беларусь рассчитывает развивать кооперацию и продвигать общие наработки на рынки третьих стран. Президент уверен: потенциал есть во всех сферах.

Общее население стран, представители которых начали свою дипмиссию в Беларуси, – 425 миллионов человек.