Тему сохранения и развития русского языка обсудили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранение и развитие русского языка – задача всех стран Содружества. Эту тему в Беларуси обсудили представители Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщает «МИР 24».

Встреча прошла в Жировичском монастыре. На русском языке здесь общаются с прихожанами, произносят проповедь. «Беларусь – пример его сохранения и развития», – такое мнение высказали участники встречи. В стране два государственных языка: белорусский и русский.