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Тему сохранения и развития русского языка обсудили в Беларуси

30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тему сохранения и развития русского языка обсудили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Сохранение и развитие русского языка – задача всех стран Содружества. Эту тему в Беларуси обсудили представители Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщает «МИР 24».

Встреча прошла в Жировичском монастыре. На русском языке здесь общаются с прихожанами, произносят проповедь. «Беларусь – пример его сохранения и развития», – такое мнение высказали участники встречи. В стране два государственных языка: белорусский и русский.

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«Белорусский язык и русский язык, другие славянские языки имеют один общий корень. Это глубоко символично, потому что заставляет нас понимать, что мы не просто представители одного исторического наследия, но еще и соседи, и должны жить в мире», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Валентин Семеняко.

«Беларусь многое исторически связывает с Россией. Межгосударственный язык общения – русский язык», – сказал заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Иван Лоор.

В странах Содружества 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. Ранее на XVI Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ обсудили роль русского языка в странах Содружества.



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Встреча прошла в Жировичском монастыре, на русском языке в этом месте общаются и произносят проповедь.
 
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