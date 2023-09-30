|
Тему сохранения и развития русского языка обсудили в Беларуси
30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранение и развитие русского языка – задача всех стран Содружества. Эту тему в Беларуси обсудили представители Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщает «МИР 24».
Встреча прошла в Жировичском монастыре. На русском языке здесь общаются с прихожанами, произносят проповедь. «Беларусь – пример его сохранения и развития», – такое мнение высказали участники встречи. В стране два государственных языка: белорусский и русский.
«Беларусь многое исторически связывает с Россией. Межгосударственный язык общения – русский язык», – сказал заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Иван Лоор.
В странах Содружества 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. Ранее на XVI Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ обсудили роль русского языка в странах Содружества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла в Жировичском монастыре, на русском языке в этом месте общаются и произносят проповедь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)