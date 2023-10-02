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«Если работника разрежет станок, никакой бизнес-план вас уже не спасет». Почему охрана труда на производстве не должна быть формальностью
02.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если на вашем предприятии охрана труда — это только мельком подписанный работниками журнал, то вы в опасности. Как буквально, так и метафорически. Под угрозой не только жизни и здоровье работников, но и само существование вашего бизнеса. Любая проверка может парализовать вашу деятельность. Как быть? Владелец
«Работа по охране труда и пожарной безопасности не должна быть формальной»
— Построение работы по правилам охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды — важнейшая деталь любой производственной компании. И эта работа не должна быть формальной. Нарушение техники безопасности часто приводит к несчастным случаям на производстве и травматизму, а это, в свою очередь, может привести к уголовной ответственности должностных лиц предприятия.
Пожарные нормы, нормы охраны труда и экологии написаны, как и правила дорожного движения, «кровью» и несчастными случаями, которые систематизировали, обобщили и привели к нормативному регулированию.
Наше предприятие занимается именно комплексным сопровождением бизнеса в этих вопросах. Первоочередная задача — защита интересов клиента, даже в тех моментах, о которых он может и не догадываться. Вот примеры запросов от компаний из нашей практики:
1. В каких случаях должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре?
В соответствии с п. 45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», планы эвакуации людей при пожаре должны быть разработаны при единовременном нахождении на этаже более 10 человек для каждого этажа здания, сооружения.
2. Кому необходимо разрабатывать СУОТ (систему управления охраной труда)?
Каждый субъект хозяйствования (работодатель), независимо от формы собственности и вида деятельности, обязан, в соответствии с требованиями статьи 17 закона «Об охране труда», обеспечить разработку, внедрение и поддержание функционирования системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
3. Обязательно ли выдавать средства индивидуальной защиты?
С целью уменьшения или предотвращения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (условий труда) на организм работника, а также дополнительной защиты от загрязнения и неблагоприятных температурных условий, наниматель (работодатель), в соответствии с требованиями статьи 28 закона «Об охране труда», обязан обеспечить бесплатную выдачу работникам средств индивидуальной защиты в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты (Постановление Минтруда № 209 от 30 декабря 2008 года).
4. Должны ли руководители организаций сдавать экзамен по охране труда?
В соответствии с требованиями статьи 25 закона «Об охране труда», руководители организаций, их заместители, ответственные за организацию охраны труда, главные специалисты организаций, работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), члены комиссий организаций, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях местных исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения юридического лица, или в комиссиях вышестоящих организаций.
Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или индивидуальным предпринимателем требований по охране труда влечет наложение штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин.
Подготовка к проверкам + кейсы из практики
Вопросы пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды контролируются уполномоченными на то государственными органами. Они же назначают проверки предприятий. Список вопросов, подлежащих проверке,
Если проверка внеплановая, необходимо все эти действия ускорить, потому что запаса времени, может не быть. В организации в первую очередь за соблюдение данных норм отвечают директор и главный инженер.
Проверять будут в том числе и профильных специалистов по курируемым направлениям. По охране труда и пожарной безопасности — отделы охраны труда, в случае проверки в части охраны окружающей среды — эколога.
За несколько недель на предприятии можно выстроить с нуля всю документацию по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, но лучше заниматься этим планомерно, без спешки.Поэтому необходимо выстроенную работу периодически поддерживать. Здесь вам поможет либо аутсорсинговая компания, либо работник на полную или частичную ставку. Плюсы и минусы у каждого подхода свои. С одной стороны, вы получаете постоянное обслуживание целой организации, с другой — штатного работника, который находится постоянно внутри организации. В идеале необходимо комбинировать подход, чтобы деятельность штатного работника периодически проверялась на предмет правильности ведения. Замыленность взгляда никто не отменял. Лучше делать это своевременно. Иначе будет так, как в одном из наших недавних кейсов.
Как создать документальную базу по таким вопросам или подготовится к проверке:
На предприятии бывают несчастные случаи, которые не относятся к тяжелым. Расследованием таких случаев должна заниматься организация самостоятельно, а это предполагает заполнения огромного количества документов и запросов. Не вовремя отправленный запрос — штраф. Неправильно заполненный акт о расследовании несчастного случая — штраф.
В своей деятельности мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда на предприятии в принципе отсутствует вся документация по охране труда, пожарной безопасности или по охране окружающей среды. Иногда отсутствует все вместе и сразу.
Хочу подчеркнуть, что все эти документы должны быть на предприятиях, особенно на занятых в производстве. Эти документы не для галочки, не для того, «чтобы штраф не дали», а для безопасности предприятия, жизни и здоровья работников. Без соблюдения законов по охране труда, без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях невозможно эффективное развитие. Если при нарушении норм охраны труда работника разрежет станок, то никакой бизнес-план и маркетинг вас уже не спасет.
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«Если работника разрежет станок, никакой бизнес-план вас уже не спасет». Почему охрана труда на производстве не должна быть формальностью
Если на вашем предприятии охрана труда - это только мельком подписанный работниками журнал, то вы в опасности. Как буквально, так и метафорически. Под угрозой не...
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