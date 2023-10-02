«Если работника разрежет станок, никакой бизнес-план вас уже не спасет». Почему охрана труда на производстве не должна быть формальностью

Источник материала: ProBusiness

Если на вашем предприятии охрана труда — это только мельком подписанный работниками журнал, то вы в опасности. Как буквально, так и метафорически. Под угрозой не только жизни и здоровье работников, но и само существование вашего бизнеса. Любая проверка может парализовать вашу деятельность. Как быть? Владелец «Промкомпании Консалт» Дмитрий Дятлов считает, что лучше всего начать как можно раньше качественную работу по охране труда, а также пожарной и экологической безопасности. Эксперт больше 10 лет вместе со своими сотрудниками помогает в этом компаниям и поделился опытом с «Про бизнес». Читайте ответы на частые вопросы, советы по подготовке к проверкам и кейсы из практики.

Дмитрий Дятлов

Собственник предприятия «Промкомпания Консалт»

«Работа по охране труда и пожарной безопасности не должна быть формальной»

— Построение работы по правилам охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды — важнейшая деталь любой производственной компании. И эта работа не должна быть формальной. Нарушение техники безопасности часто приводит к несчастным случаям на производстве и травматизму, а это, в свою очередь, может привести к уголовной ответственности должностных лиц предприятия.

Пожарные нормы, нормы охраны труда и экологии написаны, как и правила дорожного движения, «кровью» и несчастными случаями, которые систематизировали, обобщили и привели к нормативному регулированию.

Наше предприятие занимается именно комплексным сопровождением бизнеса в этих вопросах. Первоочередная задача — защита интересов клиента, даже в тех моментах, о которых он может и не догадываться. Вот примеры запросов от компаний из нашей практики:

1. В каких случаях должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре?

В соответствии с п. 45 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», планы эвакуации людей при пожаре должны быть разработаны при единовременном нахождении на этаже более 10 человек для каждого этажа здания, сооружения.

2. Кому необходимо разрабатывать СУОТ (систему управления охраной труда)?

Каждый субъект хозяйствования (работодатель), независимо от формы собственности и вида деятельности, обязан, в соответствии с требованиями статьи 17 закона «Об охране труда», обеспечить разработку, внедрение и поддержание функционирования системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

3. Обязательно ли выдавать средства индивидуальной защиты?

С целью уменьшения или предотвращения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (условий труда) на организм работника, а также дополнительной защиты от загрязнения и неблагоприятных температурных условий, наниматель (работодатель), в соответствии с требованиями статьи 28 закона «Об охране труда», обязан обеспечить бесплатную выдачу работникам средств индивидуальной защиты в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты (Постановление Минтруда № 209 от 30 декабря 2008 года).

4. Должны ли руководители организаций сдавать экзамен по охране труда?

В соответствии с требованиями статьи 25 закона «Об охране труда», руководители организаций, их заместители, ответственные за организацию охраны труда, главные специалисты организаций, работники служб охраны труда (специалисты по охране труда), члены комиссий организаций, проходят проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях местных исполнительных и распорядительных органов по месту нахождения юридического лица, или в комиссиях вышестоящих организаций.

Нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или индивидуальным предпринимателем требований по охране труда влечет наложение штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин.

Подготовка к проверкам + кейсы из практики

Вопросы пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды контролируются уполномоченными на то государственными органами. Они же назначают проверки предприятий. Список вопросов, подлежащих проверке, публикуются на сайте Комитета государственного контроля. Если проверка плановая, то у вас есть несколько месяцев для спокойной подготовки. Необходимо пройтись по всем перечисленным в проверке вопросам, выявить неточности, недостатки и их устранить.



Фото: vuzopedia.ru

Если проверка внеплановая, необходимо все эти действия ускорить, потому что запаса времени, может не быть. В организации в первую очередь за соблюдение данных норм отвечают директор и главный инженер.

Проверять будут в том числе и профильных специалистов по курируемым направлениям. По охране труда и пожарной безопасности — отделы охраны труда, в случае проверки в части охраны окружающей среды — эколога.

За несколько недель на предприятии можно выстроить с нуля всю документацию по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, но лучше заниматься этим планомерно, без спешки. Поэтому необходимо выстроенную работу периодически поддерживать. Здесь вам поможет либо аутсорсинговая компания, либо работник на полную или частичную ставку. Плюсы и минусы у каждого подхода свои. С одной стороны, вы получаете постоянное обслуживание целой организации, с другой — штатного работника, который находится постоянно внутри организации. В идеале необходимо комбинировать подход, чтобы деятельность штатного работника периодически проверялась на предмет правильности ведения. Замыленность взгляда никто не отменял. Лучше делать это своевременно. Иначе будет так, как в одном из наших недавних кейсов.

К нам обратился руководитель одной из организаций именно в тот момент, когда делать что-либо было уже поздно. Он формально отнесся к организации охраны труда на своем предприятии, и несчастный случай с работником поставил под вопрос дальнейшую работу организации. Происшествие признали тяжелым, и в данном случае к расследованию подключился Следственный комитет, который после опроса пострадавшего, прибыл в организацию и изъял все документы по охране труда. Из документов в наличии были только инструкции по охране труда, по которым не проводили инструктаж, не говоря уже о том, что не проводилась проверка знаний работников, не было стажировки, не выдавались средства индивидуальной защиты и так далее. Не оказалось ничего, на что можно было бы опереться в построении защиты предприятия. Следствие продолжается, а чем закончится? Ничего хорошего данному руководителю ожидать не стоит.

Как создать документальную базу по таким вопросам или подготовится к проверке:

Следует проанализировать перечень проверяемых вопросов и то, в каком состоянии они фактически на данный момент находятся.

Разработать план действий, выделить важнейшие вопросы, решение которых требует продолжительного времени и расходования финансовых средств (разработка инструкций, ознакомление работников компании с ними, выдача спецодежды, обучение по вопросам охраны труда и т.д.).

Предупредить всех руководителей о том, когда ожидается проверка и какие вопросы будут проверяться. Выдать каждому задание и четко указать сроки выполнения работ. Важно выделить лицо, ответственное за соблюдением этих сроков. Очень часто работники не воспринимают это всерьез, отдавая приоритет иным рабочим задачам.

Пройти по всем рабочим местам и территории компании. На каждом участке директор или главный инженер должен быть с начальником или ответственным за данный участок, чтобы увидеть все нюансы и мелочи, которые видны только тому, кто непосредственно работает на данном направлении.

Проверить наличие спецодежды, огнетушителей и иных средств защиты у работников, их состояние. Акцентировать внимание работников, чтобы все это о было в наличии, а в случае отсутствия — своевременно восполнялось, чтобы работники не забывали про каски, очки, маски, спецодежду и так далее.



Фото: sbtekb.ru

Начальникам отделов необходимо проверить состояние производственного оборудования и электрооборудования, проходов, а также мест складирования, наличие знаков безопасности.

Проверить наличие и актуальность экологического паспорта предприятия; документов по охране атмосферного воздуха, наличие документов по водопользованию, документации по отходам и наличие журналов учета растительного мира и пр.

Следует проверить, правильно ли организована работа по инструктированию, обучению и стажировке работников (проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности). Все перечисленное должно выполняться в соответствии с нормами законодательства.

Проверить, наличие прохождения всеми работниками медицинского осмотра. Убедиться в том, что СИЗ работниками получены. Факт получения СИЗ отражается в личной карточке учета СИЗ. Нет подписи в личной карточке — значит работник спецодежду не получал и доказать при проверке обратное будет очень сложно. Проведите аудит по данному вопросу и устраните выявленные недочеты, так как вопрос обеспечения работников СИЗ очень серьезный и любые огрехи являются грубым нарушением законодательства, что влечет штрафные санкции для вашего предприятия.

На предприятии бывают несчастные случаи, которые не относятся к тяжелым. Расследованием таких случаев должна заниматься организация самостоятельно, а это предполагает заполнения огромного количества документов и запросов. Не вовремя отправленный запрос — штраф. Неправильно заполненный акт о расследовании несчастного случая — штраф.

Совсем недавно был такой случай. Работник организации порезал руку, обратился в поликлинику и сообщил, что травмировался на производстве. Вот тут и «завертелась машина». Однако, наши специалисты вовремя отправили запрос в поликлинику, уведомили все необходимые инстанции, провели расследование несчастного случая, как того требует законодательство, сделали комплекс мероприятий и руководителю только осталось подписать акт расследования. Затем благополучно отчитались в Департамент государственной инспекции труда. Штрафных санкций не получено.

В своей деятельности мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда на предприятии в принципе отсутствует вся документация по охране труда, пожарной безопасности или по охране окружающей среды. Иногда отсутствует все вместе и сразу.