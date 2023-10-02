Китайским стартапам трудно из-за геополитики, OpenAI создает свой «айфон» с ИИ, а Binance, возможно, проводит теневой ребрендинг в России

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за сентябрь 2023 года.

Голливудские сценаристы победили спустя 148 дней забастовки

Спустя 148 дней с начала протестов гильдия сценаристов США (независимый профсоюз, который защищает интересы более 11 тысяч авторов) объявила о прекращении всеобщей забастовки. По сообщениям Reuters , руководство гильдии достигло нового трехлетнего соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (представляет крупнейшие киностудии и стриминговые платформы, в т.ч. Disney, Netflix, Amazon и др.), в рамках которого авторам повысят ставки по оплате труда с учетом специфики стриминговых сервисов и цифровых релизов, увеличат социальные взносы, а также конкретизируют вопрос использования ИИ.



Фото: David McNew / Getty Images

Согласно новым условиям, студиям прямо не запрещено использовать возможности нейросетей при написании сценариев, однако оригинальные тексты нельзя использовать для их обучения. Также представители профсоюзов согласились встречаться не реже, чем два раза в год, чтобы обсуждать вопрос дальнейшего использования ИИ в кинопроизводстве. Ранее издание Variety сообщало , что каждая новая неделя протестов обходится крупным студиям как минимум в $ 600 тысяч из-за необходимости арендовать дорогие съемные площадки без возможности заниматься видеопродакшеном.

OpenAI хочет создать свой «айфон» с ИИ и уже ведет переговоры с главным дизайнером Apple

По данным издания Financial Times , основатель компании OpenAI (владеет знаменитым ChatGPT), Сэм Альтман хочет создать собственный гаджет, который сможет предложить пользователям интуитивно понятный дизайн интерфейса для взаимодействия с искусственным интеллектом. Таким образом Сэм хочет повторить успех Apple и уже ведет переговоры с Джони Айвом, человеком, который как раз и создал дизайн для «яблочников». На данный момент продукт находится на раннеей стадии разработки, и стороны обсуждают различные варианты того, как гаджет может выглядеть.



Фото: Bloomberg | Getty Images, Сэм Альтман

Профинансировать производство такого устройства может Softbank в лице его основателя Масаеси Сона. В обмен на финансирование в $ 1 млрд Сэм Альтман обещает банку использовать в своем гаджете чипы от Arm (90% компании принадлежит Softbank). Ожидается, что OpenAI официально сообщит о начале разработки нового гаджета через несколько месяцев, а на рынке он появятся не раньше, чем через пару лет.

Binance уходит из России, но, возможно, не полностью

26 сентября 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа планеты Binance официально объявила об уходе из России и последующей продаже российской части бизнеса компании CommEX. Сумму и условия сделки стороны не разглашают, однако известно, что процесс миграции пользователей и перенос всех сервисов на новую платформу займет около года. Это решение не стало для криптосообщества большим шоком, так как ранее компания уже накладывала ограничения на транзакции россиян, а в СМИ регулярно появлялись сообщения о возможном уходе из России. Все из-за обвинений в оказании содействия по обходу санкционных ограничений после начала боевых действий в Украине.



Фото: Coin Chapter, Чанпэн Чжао, СЕО Binance

Согласно оценкам аналитиков, доля российского рынка занимала примерно 5−7% от общего объема мирового бизнеса Binance. О новом владельце, CommEX, известно немного: регистрация на Сейшельских островах, а основатели — «крупные венчурные инвесторы». Отмечается, что компания может быть неофициально аффилирована со структурами Binance по аналогии с Binance.US. Тогда для россиян, фактически, ничего не изменится.

Объемы венчурных сделок в Китае упали до минимума за последние 7 лет

Согласно последним отчетам PitchBook, венчурные компании Китая инвестировали в первой половине 2023 года $ 26,7 млрд, что на 31,4% ниже, чем было в 2016 году. Несмотря на то, что сегодня падения венчурных рынков — общемировая тенденция, у китайских стартаперов есть несколько собственных поводов для головной боли, считают специалисты Instaforex.eu . Во-первых, ситуация с инновационным бизнесом осложняется ужесточениями китайских регуляторов, что затрудняет путь на международные рынки.





Во-вторых, зарубежные инвесторы больше не вкладывают большие средства в местные стартапы из-за геополитической напряженности между США и Китаем. Это подтверждается рекордно низким количеством сделок с чеком на $ 100+ млн. Немного исправить ситуацию помогла активность венчурных фондов, номинированных в юанях, однако прогнозы рынка остаются сдержанными.