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Китайским стартапам трудно из-за геополитики, OpenAI создает свой «айфон» с ИИ, а Binance, возможно, проводит теневой ребрендинг в России
02.10.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Голливудские сценаристы победили спустя 148 дней забастовки
Спустя 148 дней с начала протестов гильдия сценаристов США (независимый профсоюз, который защищает интересы более 11 тысяч авторов) объявила о прекращении всеобщей забастовки.
Согласно новым условиям, студиям прямо не запрещено использовать возможности нейросетей при написании сценариев, однако оригинальные тексты нельзя использовать для их обучения. Также представители профсоюзов согласились встречаться не реже, чем два раза в год, чтобы обсуждать вопрос дальнейшего использования ИИ в кинопроизводстве. Ранее издание Variety
OpenAI хочет создать свой «айфон» с ИИ и уже ведет переговоры с главным дизайнером Apple
Профинансировать производство такого устройства может Softbank в лице его основателя Масаеси Сона. В обмен на финансирование в $ 1 млрд Сэм Альтман обещает банку использовать в своем гаджете чипы от Arm (90% компании принадлежит Softbank). Ожидается, что OpenAI официально сообщит о начале разработки нового гаджета через несколько месяцев, а на рынке он появятся не раньше, чем через пару лет.
Binance уходит из России, но, возможно, не полностью
26 сентября 2023 года крупнейшая криптовалютная биржа планеты Binance официально
Согласно оценкам аналитиков, доля российского рынка занимала примерно 5−7% от общего объема мирового бизнеса Binance. О новом владельце, CommEX, известно немного: регистрация на Сейшельских островах, а основатели — «крупные венчурные инвесторы». Отмечается, что компания может быть неофициально аффилирована со структурами Binance по аналогии с Binance.US. Тогда для россиян, фактически, ничего не изменится.
Объемы венчурных сделок в Китае упали до минимума за последние 7 лет
Согласно последним отчетам PitchBook, венчурные компании Китая инвестировали в первой половине 2023 года $ 26,7 млрд, что на 31,4% ниже, чем было в 2016 году. Несмотря на то, что сегодня падения венчурных рынков — общемировая тенденция, у китайских стартаперов есть несколько собственных поводов для головной боли, считают специалисты
Во-вторых, зарубежные инвесторы больше не вкладывают большие средства в местные стартапы из-за геополитической напряженности между США и Китаем. Это подтверждается рекордно низким количеством сделок с чеком на $ 100+ млн. Немного исправить ситуацию помогла активность венчурных фондов, номинированных в юанях, однако прогнозы рынка остаются сдержанными.
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Китайским стартапам трудно из-за геополитики, OpenAI создает свой «айфон» с ИИ, а Binance, возможно, проводит теневой ребрендинг в России
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за сентябрь 2023 года.
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