|
Более 90% законов Беларуси привели в соответствие с обновленной Конституцией
03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подготовка к выборам, изменение законов и работа с населением. Эти темы президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой Совета Республики Натальей Кочановой в Минске, передает «МИР 24».
Спикер верхней палаты парламента доложила президенту, что все идет по графику. 92% законов уже привели в соответствие с обновленной Конституцией.
«Нам осталось совсем несколько законопроектов, которые в ближайшее время будут приняты, на ближайших заседаниях наших сессий. Уже в палате рассматривается ряд законопроектов. Поэтому мы эту работу завершим в соответствии с теми сроками, которые были нам определены», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президенту Александру Лукашенко доложила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)