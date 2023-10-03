Более 90% законов Беларуси привели в соответствие с обновленной Конституцией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к выборам, изменение законов и работа с населением. Эти темы президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой Совета Республики Натальей Кочановой в Минске, передает «МИР 24».



В следующем году стартует избирательная кампания . 25 февраля впервые пройдет Единый день голосования. Граждане выберут депутатов всех уровней. Лукашенко призвал парламентариев и представителей администрации президента подключиться к подготовке. Акцент сделал на Минскую область.

«Это основной наш сегмент, основная область, где выборы будут проходить. Минск всегда у нас отличался некой особенностью. Мы давно договаривались с вами о том, что надо посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь. Потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии. Основные – так сказать, на любительских началах», – сказал Александр Лукашенко.

Спикер верхней палаты парламента доложила президенту, что все идет по графику. 92% законов уже привели в соответствие с обновленной Конституцией.

«Нам осталось совсем несколько законопроектов, которые в ближайшее время будут приняты, на ближайших заседаниях наших сессий. Уже в палате рассматривается ряд законопроектов. Поэтому мы эту работу завершим в соответствии с теми сроками, которые были нам определены», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.



Президент оценил работу Совета Республики с населением. За десятую сессию сенаторы рассмотрели шесть тысяч обращений. Провели прямые телефонные линии и личные приемы граждан.