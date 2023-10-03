Лукашенко провел совещание по поставкам белорусских товаров в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам продажи белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках, передает «МИР 24».

«Работаем в районе Питера. Смотрим на более северные порты Мурманска, а это миллионы и миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять. Естественно, работаем на юге Российской Федерации. Никто нам не препятствует. Но узкое место – железнодорожные поставки, особенно в направлении Санкт-Петербурга. Можно вернуться к тому, что было в советский период – разъезды восстановить. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции», – сказал Александр Лукашенко.

Прежде всего это перевалка калийных удобрений и нефтепродуктов. Прибалтийские страны закрыли для Беларуси свои порты. При этом Минск продолжает уверенно работать с международными партнерами, подчеркнул президент. Указал белорусский лидер и на проблемы, которые мешают поставлять товары в необходимых объемах. Пути решения, по словам Александра Лукашенко, уже обсуждаются с российским лидером Владимиром Путиным.