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Лукашенко провел совещание по поставкам белорусских товаров в Россию
03.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам продажи белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках, передает «МИР 24».
Прежде всего это перевалка калийных удобрений и нефтепродуктов. Прибалтийские страны закрыли для Беларуси свои порты. При этом Минск продолжает уверенно работать с международными партнерами, подчеркнул президент. Указал белорусский лидер и на проблемы, которые мешают поставлять товары в необходимых объемах. Пути решения, по словам Александра Лукашенко, уже обсуждаются с российским лидером Владимиром Путиным.
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По словам президента Беларуси, следует обратить внимание на порты Мурманска.
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