Лукашенко: В 2024 году у Беларуси будет все для обороны страны

Появление таких объектов – это реакция на позицию Запада. Силы НАТО наращивают свое присутствие у белорусских границ, а учения альянса прямо по соседству стали уже традицией. К следующему году в Беларуси будет все необходимое для обороны страны, заявил Лукашенко.

«У нас будет немало таких пунктов. Мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты», – пояснил президент.

При этом вооруженные силы Беларусь не наращивает, подчеркнул Лукашенко, не закупает тысячами танки. Есть еще надежда на перезагрузку отношений с Польшей, уверен президент. Там близятся выборы, и если к власти придет оппозиция, возможно, риторика соседей поменяется.

«Надежда есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, в том числе которые работают у нас. Но вы видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее хорошо», – отметил Лукашенко.

Свои выборы и в Беларуси. В следующем году в стране назовут имена депутатов всех уровней, а в 2025-м – главу государства. Именно после прошлых президентских выборов отношения с Польшей обострились. По информации спецслужб, попытки госпереворота финансировались оттуда. В этот раз такое не повторится, заверил Александр Лукашенко.

«Почему в 2020 году это произошло? Ну, фонды эти, демократия, Запад. Опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует. Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим», – заявил глава государства.

При этом Беларусь никогда ни с кем не искала конфликтов, тем более с Варшавой, подчеркнул Александр Лукашенко. И заверил: белорусы для поляков были и будут добрыми соседями.