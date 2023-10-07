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Лукашенко: В 2024 году у Беларуси будет все для обороны страны
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил один из учебных объектов Минобороны в Брестской области. Белорусский лидер проверил, в каких условиях живут и учатся бойцы, а также сделал ряд важных заявлений, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Здесь обучают военнослужащих. Подготовка длится несколько недель. Основная цель – отточить навыки обороны. Для этого создают укрепленные районы.
При этом вооруженные силы Беларусь не наращивает, подчеркнул Лукашенко, не закупает тысячами танки. Есть еще надежда на перезагрузку отношений с Польшей, уверен президент. Там близятся выборы, и если к власти придет оппозиция, возможно, риторика соседей поменяется.
Свои выборы и в Беларуси. В следующем году в стране назовут имена депутатов всех уровней, а в 2025-м – главу государства. Именно после прошлых президентских выборов отношения с Польшей обострились. По информации спецслужб, попытки госпереворота финансировались оттуда. В этот раз такое не повторится, заверил Александр Лукашенко.
При этом Беларусь никогда ни с кем не искала конфликтов, тем более с Варшавой, подчеркнул Александр Лукашенко. И заверил: белорусы для поляков были и будут добрыми соседями.
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Беларусь никогда ни с кем не искала конфликтов, подчеркнул президент.
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