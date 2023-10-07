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Лукашенко: В 2024 году у Беларуси будет все для обороны страны

07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: В 2024 году у Беларуси будет все для обороны страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко посетил один из учебных объектов Минобороны в Брестской области. Белорусский лидер проверил, в каких условиях живут и учатся бойцы, а также сделал ряд важных заявлений, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Здесь обучают военнослужащих. Подготовка длится несколько недель. Основная цель – отточить навыки обороны. Для этого создают укрепленные районы.

«Никакой показухи, мужики. Даже если убеждены, что ни с кем воевать не будем. За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим», – отметил Лукашенко в разговоре с военными.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:
У нас остается сильная президентская республика
Задача укрепрайона – затруднить подход противника к стратегическим местам и объектам. Кобринский узел сопротивления укомплектовали всей необходимой техникой, без которой защита невозможна.

Появление таких объектов – это реакция на позицию Запада. Силы НАТО наращивают свое присутствие у белорусских границ, а учения альянса прямо по соседству стали уже традицией. К следующему году в Беларуси будет все необходимое для обороны страны, заявил Лукашенко.

«У нас будет немало таких пунктов. Мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты», – пояснил президент.

При этом вооруженные силы Беларусь не наращивает, подчеркнул Лукашенко, не закупает тысячами танки. Есть еще надежда на перезагрузку отношений с Польшей, уверен президент. Там близятся выборы, и если к власти придет оппозиция, возможно, риторика соседей поменяется.

«Надежда есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши, в том числе которые работают у нас. Но вы видите: мы ни на что не надеемся, мы по максимуму готовимся к худшему варианту. Готовься к худшему, будет лучшее хорошо», – отметил Лукашенко.

Свои выборы и в Беларуси. В следующем году в стране назовут имена депутатов всех уровней, а в 2025-м – главу государства. Именно после прошлых президентских выборов отношения с Польшей обострились. По информации спецслужб, попытки госпереворота финансировались оттуда. В этот раз такое не повторится, заверил Александр Лукашенко.

«Почему в 2020 году это произошло? Ну, фонды эти, демократия, Запад. Опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует. Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим», – заявил глава государства.

При этом Беларусь никогда ни с кем не искала конфликтов, тем более с Варшавой, подчеркнул Александр Лукашенко. И заверил: белорусы для поляков были и будут добрыми соседями.



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Беларусь никогда ни с кем не искала конфликтов, подчеркнул президент.
 
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