Сезон «тихой» охоты: грибники в Беларуси выносят из леса белые ведрами и мешками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским грибникам до этого с погодой очень везло. Осень выдалась на редкость урожайная. Белые, лисички и подберезовики выносят из леса корзинами и ведрами, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Целый арсенал устройств и полная экипировка. Грибники на «охоту» выходят еще до рассвета – свои места знают наизусть.



«Мы сегодня поехали в пять утра. В пять утра было темно полностью. Бывали случаи, когда приезжаешь уже все срезано. Но хотелось бы найти нетронутый рай», – отметил грибник Александр Шевцов.

Александр Шевцов – грибник со стажем. В лес с корзинками приезжает уже 15 лет. Ведет социальные сети. Лакомые места в секрете не держит. Делится в своей онлайн-группе. Не только фото, но и локациями. Так делают и другие грибники со всей страны.

«Наша группа «Грибные войска Беларуси», там со всей Беларуси выкладывают, где пошел гриб, где есть что. Сейчас в Логойских лесах белый гриб пошел, под Жодино, под Борисовом белый гриб есть. Те места, куда мы ездили, очень многие люди именно за ними туда гонятся прямо. Там куча, там как на Бродвее машин, очень много», –сказал грибник.

В поисках грибных полян иногда приходится побродить. В день до 15 километров пешком. Весь урожай едва вмещается в корзины и​ ведра.

«Лето в этом году было очень засушливое. Больше было в засушливую погоду подосиновиков и подберезовиков. А вот, когда пошли дожди, начали вылазить и боровички», – сказал грибник Руслан Цапко.