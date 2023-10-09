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Сезон «тихой» охоты: грибники в Беларуси выносят из леса белые ведрами и мешками
09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским грибникам до этого с погодой очень везло. Осень выдалась на редкость урожайная. Белые, лисички и подберезовики выносят из леса корзинами и ведрами, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Целый арсенал устройств и полная экипировка.
Александр Шевцов – грибник со стажем. В лес с корзинками приезжает уже 15 лет. Ведет социальные сети. Лакомые места в секрете не держит. Делится в своей онлайн-группе. Не только фото, но и локациями. Так делают и другие грибники со всей страны.
В поисках грибных полян иногда приходится побродить. В день до 15 километров пешком. Весь урожай едва вмещается в корзины и ведра.
«Лето в этом году было очень засушливое. Больше было в засушливую погоду подосиновиков и подберезовиков. А вот, когда пошли дожди, начали вылазить и боровички», – сказал грибник Руслан Цапко.
Еще одно грибное место – столичный рынок. За небольшое ведерко лесных даров в среднем просят 10 – 15 белорусских рублей, это 300 – 450 российских.
«Шарковщина, Витебская область. Много, но это при болоте. Мешками тягают, не то что ведрами», – сказала продавец Марина Залепская.
Перед продажей – проверка в лаборатории. Анализы делают на нитраты и опасные вещества. Продавец Валентин Сиклицкий уверяет: грибы экологически чистые. И всегда готов это доказать.
И так круглый год. В Беларуси грибы собирают не только осенью. Есть весенние, летние и даже зимние виды. Например, после первого снега пойдут опята и вешенки.
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В республике грибы собирают не только осенью. Есть весенние, летние и даже зимние виды. Например, после первого снега пойдут опята и вешенки.
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