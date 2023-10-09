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Сезон «тихой» охоты: грибники в Беларуси выносят из леса белые ведрами и мешками

09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон «тихой» охоты: грибники в Беларуси выносят из леса белые ведрами и мешками
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусским грибникам до этого с погодой очень везло. Осень выдалась на редкость урожайная. Белые, лисички и подберезовики выносят из леса корзинами и ведрами, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Целый арсенал устройств и полная экипировка. Грибники на «охоту» выходят еще до рассвета – свои места знают наизусть.

«Мы сегодня поехали в пять утра. В пять утра было темно полностью. Бывали случаи, когда приезжаешь уже все срезано. Но хотелось бы найти нетронутый рай», – отметил грибник Александр Шевцов.

Александр Шевцов – грибник со стажем. В лес с корзинками приезжает уже 15 лет. Ведет социальные сети. Лакомые места в секрете не держит. Делится в своей онлайн-группе. Не только фото, но и локациями. Так делают и другие грибники со всей страны.

«Наша группа «Грибные войска Беларуси», там со всей Беларуси выкладывают, где пошел гриб, где есть что. Сейчас в Логойских лесах белый гриб пошел, под Жодино, под Борисовом белый гриб есть. Те места, куда мы ездили, очень многие люди именно за ними туда гонятся прямо. Там куча, там как на Бродвее машин, очень много», –сказал грибник.

В поисках грибных полян иногда приходится побродить. В день до 15 километров пешком. Весь урожай едва вмещается в корзины и​ ведра.

«Лето в этом году было очень засушливое. Больше было в засушливую погоду подосиновиков и подберезовиков. А вот, когда пошли дожди, начали вылазить и боровички», – сказал грибник Руслан Цапко.



Еще одно грибное место – столичный рынок. За небольшое ведерко лесных даров в среднем просят 10 – 15 белорусских рублей, это 300 – 450 российских.

«Шарковщина, Витебская область. Много, но это при болоте. Мешками тягают, не то что ведрами», – сказала продавец Марина Залепская.

Перед продажей – проверка в лаборатории. Анализы делают на нитраты и опасные вещества. Продавец Валентин Сиклицкий уверяет: грибы экологически чистые. И всегда готов это доказать.

«Вот норма цезия – 370, а у нас 156, а норма нитратов – 42, а должно быть – 370. Принес, пошел сдал на анализ, все так, так что грибы у нас очень чистые, я сказал бы супер!» – отметил продавец грибов.

И так круглый год. В Беларуси грибы собирают не только осенью. Есть весенние, летние и даже зимние виды. Например, после первого снега пойдут опята и вешенки.

В Беларуси растет около 7 000 видов грибов, из них около 300 видов – съедобные.



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В республике грибы собирают не только осенью. Есть весенние, летние и даже зимние виды. Например, после первого снега пойдут опята и вешенки.
 
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