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О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Афганистане и палестино-израильский конфликт

09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2400 человек. Более 10 тысяч получили ранения, сообщает The Guardian. В правительстве заявили, что количество погибших и пострадавших может возрасти, поскольку многие люди все еще остаются под завалами. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу, 7 октября, и поразило труднодоступные районы в 30 км от столицы провинции Герат. По данным местных властей, 12 деревень в Зинда-Джане и шесть деревень в районе Горян полностью разрушены.

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В Афганистане возросло количество погибших при землетрясении 7 октября. Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к «долгой и трудной войне»
 
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