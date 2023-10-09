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О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Афганистане и палестино-израильский конфликт
09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2400 человек. Более 10 тысяч получили ранения, сообщает
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готовится к «долгой и трудной войне». Правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в Газу, сообщает
В Кыргызстане назвали самые популярные профессии среди молодежи. Наиболее востребованными оказались профессии экономиста, переводчика иностранного языка, врача, юриста, энергетика, программиста, строителя и менеджера, сообщает
Самый длинный мост в Туркменистане возведут на трассе Ашхабад-Туркменабат. Он пройдет через Каракум-реку, сообщает
Более 800 населенных пунктов Беларуси остались без электричества из-за сильного ветра. В отдельных регионах скорость порывов достигала 25-30 км/час, сообщает
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В Афганистане возросло количество погибших при землетрясении 7 октября. Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к «долгой и трудной войне»
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