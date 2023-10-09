О чем пишут мировые СМИ: землетрясение в Афганистане и палестино-израильский конфликт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2400 человек. Более 10 тысяч получили ранения, сообщает The Guardian . В правительстве заявили, что количество погибших и пострадавших может возрасти, поскольку многие люди все еще остаются под завалами. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу, 7 октября, и поразило труднодоступные районы в 30 км от столицы провинции Герат. По данным местных властей, 12 деревень в Зинда-Джане и шесть деревень в районе Горян полностью разрушены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готовится к «долгой и трудной войне». Правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в Газу, сообщает CNN . Армия обороны Израиля эвакуирует более 20 населенных пунктов, находящихся в опасной зоне. В минувшие выходные группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого, по предварительным данным, погибло более 700 человек. В Палестине в ходе ответных ударов погибло свыше 400 человек.

В Кыргызстане назвали самые популярные профессии среди молодежи. Наиболее востребованными оказались профессии экономиста, переводчика иностранного языка, врача, юриста, энергетика, программиста, строителя и менеджера, сообщает 24.kg . В последние годы молодые люди стали чаще выбирать специальности «педагогика», «здравоохранение», «технические науки». При этом численность студентов, обучающихся естественным наукам, снизилась на 29%, менеджменту – на 23%, юриспруденции – на 4%.

Самый длинный мост в Туркменистане возведут на трассе Ашхабад-Туркменабат. Он пройдет через Каракум-реку, сообщает Turkmenportal . Длина моста составит 291 метр, ширина – 36 метров. Сооружение будет располагаться на 442-м километре 600-километрового автобана, который называют современным аналогом отрезка Великого Шелкового пути. На участке Мары-Туркменабат на 322-м километре также будет возведен мост протяженностью 241 метр.