Что сможет остановить рост курса доллара? Объясняем, почему белорусский рубль ослабевает

Источник материала: ProBusiness





Курс доллара к белорусскому рублю за последние недели вырос до малопредсказуемых значений. Еще в августе эксперты говорили о том, что скоро стоимость иностранных валют должна стабилизироваться, но эти прогнозы не сбылись. Почему так произошло и чего ждать дальше, рассказал «Про бизнес» финансовый аналитик Александр Шкут.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— В конце сентября Национальный банк Беларуси опубликовал макроэкономическую статистику, которая объясняет падение белорусского рубля в последние недели.

Первый фактор, который оказал влияние на снижение курса белорусского рубля, — данные платежного баланса. Чистый экспорт в первом полугодии 2023 года составил 167,3 млн долларов США, а это существенно ниже данных аналогичного периода 2022 года. Это произошло за счет увеличения импорта. Хотя экспорт в сравнении с прошлым годом тоже увеличился, но перебить импорт не смог.

Именно на импорт и тратилась иностранная валюта, когда росли реальные доходы населения в первом полугодии 2023 года (общий объём денежных доходов населения был на 12,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года при росте потребительских цен на 6,7%). Кроме того, люди просто скупали валюту на излишки доходов. И это тоже негативно повлияло на курс.

Второй фактор — международные резервные активы. Нацбанк опубликовал данные на 1 октября 2023 года, и мы видим, что резервы снижаются. В сентябре упала цена золота, что стало дополнительным фактором для уменьшения ЗВР. При этом резервные активы в иностранные валюте выросли почти на 70 млн долларов США, а это значит, что Нацбанк в последнем месяце, скорее всего, скупал валюту на бирже.

Третий фактор — увеличение средней рублевой денежной массы. В первом полугодии 2023 года этот показатель увеличился на 31,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года, что указывает на относительно мягкую кредитную денежную политику. Это создает проинфляционное давление, поскольку денег в экономике становится больше. При этом количество товаров и услуг в экономике не растет теми же темпами, как денежная масса. Это способствует снижению курса рубля.





Кроме этого, белорусский рубль коррелирует с российским, а он, в свою очередь, существенно ослабевал в последние кварталы.

Отмечу, что снижение курса белорусского рубля выгодно экспортерам и увеличивает конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках, что соответствует целям правительства по увеличению экспорта. Тем не менее, снижение курса создает существенные проинфляционные риски, а, согласно целям монетарной политики Нацбанкаа на 2024 год, одна из основных целей — удержание инфляции в пределах 6%. Так что регулятор будет прилагать усилия по сдерживанию инфляции, что в итоге должно поддержать курс белорусского рубля.

Банк России на текущий момент также проводит жесткую кредитно-денежную политику. На следующем заседании ЦБ РФ 27 октября, вероятнее всего, ключевая ставка будет повышена на 100 или на 200 базисных пунктов и составит 14% или 15% годовых. Это будет способствовать стабилизации курса российского, а следом и белорусского рубля.

До конца года, вероятнее всего, курс белорусского и российского рубля прекратит такое существенное снижение. У этих валют есть высокий потенциал для укрепления.