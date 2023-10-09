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События в Израиле: как реагируют страны Содружества?
09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Hatem Moussa/AP/TASS
Кремль озабочен ситуацией вокруг Израиля и опасается разрастания конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конфликтующие стороны призвали к переводу конфликта в мирное русло. О реакции на события в Израиле в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Более сотни казахстанцев, которые находятся в Израиле, хотят вернуться на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел. Посольство Казахстана в Тель-Авиве формирует список граждан. Среди них студенты, которые учатся в вузах страны или проходят стажировку в медицинских учреждениях. Дипломаты на постоянной связи с соотечественниками. На горячую линию поступило более 500 звонков.
Беларусь
Двое граждан Беларуси пострадали в результате ракетных обстрелов в Израиле. Оба госпитализированы. Состояние одного из них – крайне тяжелое. Информации о других раненых пока нет. В Израиле, по разным оценкам, живут около 130 тысяч выходцев из Беларуси. Это граждане страны и репатрианты. В связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке МИД Беларуси выразил серьезную обеспокоенность.
Кыргызстан
Посольство находится на связи с гражданами страны, проживающими в Израиле. Им рекомендовано не посещать территории, на которых идут боевые столкновения. Информации о пострадавших нет. Дипломаты контактируют с властями Израиля по вопросу безопасности соотечественников. Действует телефон горячей линии.
Таджикистан
В Министерстве иностранных дел Таджикистана осудили акты насилия на Ближнем Востоке. В ведомстве обеспокоены резкой эскалацией ситуации, которая привела к значительным жертвам среди мирного населения и разрушениям. МИД призывает стороны конфликта начать диалог для нормализации ситуации.
Азербайджан
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило насилие над гражданским населением в зоне палестино-израильского конфликта. В ведомстве сообщили, что обращений в связи с эвакуацией граждан Азербайджана из Израиля очень мало. Жертв и пострадавших нет. При этом данные об их точном количестве отсутствуют.
Однако известно, что с концертом в Тель-Авиве выступала азербайджанская певица Самира Эфенди. В своей социальной сети она написала, что во время ракетных ударов по городу находилась в бомбоубежище. Сегодня она покинула Израиль и направилась в Стамбул.
Армения
В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что шокированы насилием между палестинцами и Израилем. Ереван присоединился к международным призывам остановить его. МИД также сообщает, что информации о пострадавших граждан Армении. Армянские учреждения в ходе боевых действий не задеты.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали, как обострение палестино-израильского конфликта повлияло на находящихся в регионе жителей СНГ.
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