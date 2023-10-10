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Эксперт: Жителям севера Беларуси нужно учиться жить в соседстве с медведем

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медведи в Беларуси все чаще стали выходить к людям. Этим летом хищников видели несколько раз в разных местах страны. Они разгромили ульи, уничтожили поле с овсом, перешли на кукурузные поля. С очевидцами встретилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Смотрю, кто-то мне дорогу перебегает. Такое большое, мохнатое. Думаю, на собаку не похоже, очень большое», – вспоминает очевидец Николай Смирнов.

Николай Смирнов живет в пригороде Минска, работает в столице. Ездит этой дорогой уже около 40 лет, но медведя в этом лесу раньше не видел.

«Остановился здесь, чтобы хоть следы посмотреть, что это было. Смотрю, он как тут и был, так и остался. Там, где кустик, примято. Он здесь почти по пояс умывался. Жарко было. Я посмотрел, сел в машину и поехал быстрее домой», – рассказал Николай Смирнов.

Встречи с лесным зверем в Беларуси стали чаще. Все из-за возросшей численности. 20 лет назад медведей в республике было около 240. Сейчас их насчитывают около 700.

«Это совокупность нескольких причин. Прежде всего, у нас лучше стала работать охрана. Есть инспекции, которые работают. Например, не было охоты на дикого кабана, тем самым меньше тревожили животных на овсяных и кукурузных полях. Сейчас заметно, что медведь может охотиться на того же бобра, на которого раньше не мог охотиться», – пояснил старший научный сотрудник Березинского заповедника Александр Рак.

За сутки медведи могут проходить до сотни километров. Особенно в брачный период и в поисках еды. Заходят и в огороды сельчан.

«В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция на севере страны. Это Витебская область и северная часть Минской области. В 2022 году были получены данные, что медведей нет в Брестской и Гомельской областях. В этом году мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные», – сообщила ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси Ирина Соловей.

Как остановить сокращение численности белых медведей?
В Национальный парк «Припятский» медведь вернулся спустя 40 лет. Пришел на медовый обед и увлекся. Разгромил целую пасеку. А вот в Березинском заповеднике зверь традиционный. Местные к нему уже привыкли.

«В заповеднике фиксируется очень большое количество встреч человека с медведями. Практически каждый день кто-то да видит медведя. Здесь люди умеют себя вести с медведем. Это очень важно. Потому что сейчас наступает тот момент, когда людям, которые живут в северных регионах Беларуси, нужно учиться жить с медведем», – отметил Александр Рак.

В Беларуси медведь пока залечь в спячку не готов. Он набирает жир, ждет снег и низких температур, до нуля градусов. Поэтому стоит быть внимательнее. Специалисты советуют: в лесу человек должен себя обозначать. Например, время от времени хлопать в ладоши, громко разговаривать или включать музыку через динамики. Это поможет избежать встречи с медведем.

Белорусский медведь внесен в Красную книгу. Он меньше сибирского сородича в два раза. Может набрать вес до 200 килограммов.



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Теги: Минск
 
 
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Этим летом хищников видели несколько раз в разных местах страны. Они разгромили ульи, уничтожили поле с овсом, перешли на кукурузные поля.
 
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