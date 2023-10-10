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Эксперт: Жителям севера Беларуси нужно учиться жить в соседстве с медведем
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Смотрю, кто-то мне дорогу перебегает. Такое большое, мохнатое. Думаю, на собаку не похоже, очень большое», – вспоминает очевидец Николай Смирнов.
Николай Смирнов живет в пригороде Минска, работает в столице. Ездит этой дорогой уже около 40 лет, но медведя в этом лесу раньше не видел.
Встречи с лесным зверем в Беларуси стали чаще. Все из-за возросшей численности. 20 лет назад медведей в республике было около 240. Сейчас их насчитывают около 700.
За сутки медведи могут проходить до сотни километров. Особенно в брачный период и в поисках еды. Заходят и в огороды сельчан.
«В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция на севере страны. Это Витебская область и северная часть Минской области. В 2022 году были получены данные, что медведей нет в Брестской и Гомельской областях. В этом году мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные», – сообщила ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси Ирина Соловей.
«В заповеднике фиксируется очень большое количество встреч человека с медведями. Практически каждый день кто-то да видит медведя. Здесь люди умеют себя вести с медведем. Это очень важно. Потому что сейчас наступает тот момент, когда людям, которые живут в северных регионах Беларуси, нужно учиться жить с медведем», – отметил Александр Рак.
В Беларуси медведь пока залечь в спячку не готов. Он набирает жир, ждет снег и низких температур, до нуля градусов. Поэтому стоит быть внимательнее. Специалисты советуют: в лесу человек должен себя обозначать. Например, время от времени хлопать в ладоши, громко разговаривать или включать музыку через динамики. Это поможет избежать встречи с медведем.
Белорусский медведь внесен в Красную книгу. Он меньше сибирского сородича в два раза. Может набрать вес до 200 килограммов.
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