Эксперт: Жителям севера Беларуси нужно учиться жить в соседстве с медведем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медведи в Беларуси все чаще стали выходить к людям. Этим летом хищников видели несколько раз в разных местах страны. Они разгромили ульи, уничтожили поле с овсом, перешли на кукурузные поля. С очевидцами встретилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Смотрю, кто-то мне дорогу перебегает. Такое большое, мохнатое. Думаю, на собаку не похоже, очень большое», – вспоминает очевидец Николай Смирнов.

Николай Смирнов живет в пригороде Минска, работает в столице. Ездит этой дорогой уже около 40 лет, но медведя в этом лесу раньше не видел.

«Остановился здесь, чтобы хоть следы посмотреть, что это было. Смотрю, он как тут и был, так и остался. Там, где кустик, примято. Он здесь почти по пояс умывался. Жарко было. Я посмотрел, сел в машину и поехал быстрее домой», – рассказал Николай Смирнов.

Встречи с лесным зверем в Беларуси стали чаще. Все из-за возросшей численности. 20 лет назад медведей в республике было около 240. Сейчас их насчитывают около 700.

«Это совокупность нескольких причин. Прежде всего, у нас лучше стала работать охрана. Есть инспекции, которые работают. Например, не было охоты на дикого кабана, тем самым меньше тревожили животных на овсяных и кукурузных полях. Сейчас заметно, что медведь может охотиться на того же бобра, на которого раньше не мог охотиться», – пояснил старший научный сотрудник Березинского заповедника Александр Рак.

За сутки медведи могут проходить до сотни километров. Особенно в брачный период и в поисках еды. Заходят и в огороды сельчан.

«В Беларуси наиболее многочисленная локальная популяция на севере страны. Это Витебская область и северная часть Минской области. В 2022 году были получены данные, что медведей нет в Брестской и Гомельской областях. В этом году мы получили регистрации, некоторые регистрации повторные», – сообщила ведущий научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси Ирина Соловей.

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