«В 90-х дедушка в Париже случайно познакомился с парфюмером». Как в Гродно создают парфюмерию для известных компаний

Источник материала: ProBusiness





Парфюмерная компания «Азалия» — это семейный бизнес, который появился по удивительной случайности в 90-е годы. Владимир Александрович Баум, который никак не был связан с этой сферой, поехал на промышленную выставку в Париж, где познакомился с французским парфюмером. Очень скоро после судьбоносной встречи в Беларуси появилась «Азалия». Со временем к бизнесу подключились сын и внук Владимира Александровича. Сегодня компания создает ароматы для известных компаний — «Элема», «Макей», «Белита» и не только.

О том, как в конце 90-х реагировали на необычный бизнес, какой парфюм выбирают белорусы и сколько стоит создание аромата, «Про бизнес» в совместном проекте «Среда для бизнеса с Белинвестбанком » рассказал внук основателя компании коммерческий директор «Азалии» Владимир Баум.

«Друзья не удивились, а французы смотрели с легким скепсисом»

— В 90-х мой дедушка поехал на промышленную выставку в Париж — там абсолютно случайно познакомился с французским парфюмером. Слово за слово, встретились за ужином… И появилась шальная мысль — открыть в Беларуси парфюмерное производство, — рассказывает Владимир Баум. — Спустя какое-то время они встретились в Москве и стали обсуждать детали. Наша сторона описала возможности: какие есть площади, какие ресурсы, что мы можем предложить. Французы сказали: окей, стартуем! И в 95-м году началось производство парфюма. Партнеры обучали тонкостям парфюмерного дела, передавали знания и объясняли технологии, а производственная база, кадры, ресурсы и реализация продукции — это уже было от нас.





Интересно, что на тот момент Владимир Александрович абсолютно никак не был связан с парфюмерией. Тогда он уже был на пенсии, а до этого руководил колхозом в Ивьевском районе, был Героем Социалистического Труда СССР и, как говорит внук Владимир, суперэнергичным человеком.

— Когда дед поехал во Францию, ему уже было за 70. Он всегда обладал лучшими человеческими качествами — энергия, харизма, активность. У дедушки было очень много друзей и знакомых, и те вообще не удивились его новому делу: он был всесторонне развитым человеком. А вот французы поначалу были настроены настороженно. Только развалился Советский Союз, а потому смотрели с легким скепсисом: что там они могут? Приходилось немного уговаривать, поначалу иностранцы не слишком верили в успех, но в итоге все сложилось хорошо.

«В 95-м году не успевали производить — такой был спрос»

На пенсии Владимир Александрович переехал в Гродно, там и открылась парфюмерная компания. Французская сторона поставила базовое оборудование и решила посмотреть, как пойдет дело.

— В парфюмерной индустрии есть разные типы оборудования — ручное, автоматическое, полуавтоматическое… Французы начали с поставки ручной линии розлива и полуавтоматической укупорочной машины, чтобы посмотреть — пойдет ли процесс. Поиск кадров был на дедушке. Он был достаточно известный человек — люди ему верили и шли за ним из-за мощного бэкграунда.





Первая продукция — а это были пять туалетных вод — появилась в конце 95-го года.

— В то время был дефицит всего, в том числе и парфюмерии. Да, что-то завозилось из Польши, продавался какой-то парфюм, но чаще всего для обычных людей это было что-то недосягаемое. Поэтому когда появилась качественная продукция, которая стоила не космических денег, спрос был очень высокий. Со слов отца, не успевали производить.

«Создавали парфюм для „Элемы“ и известных российских блогеров»

Сегодня «Азалия» работает с оптовыми покупателями. Около половины продукции продается в Беларуси — в известных дискаунтерах, у предпринимателей в торговых центрах, а также в универмагах; вторая часть идет на экспорт — преимущественно в Россию, а также Казахстан, Узбекистан, появляются покупатели из Молдовы и Афганистана.





Кроме этого, у компании есть и контрактные проекты — создают парфюмерию с нуля для определенных компаний или людей.

— Например, из последнего — компания «Элема». Они обратились за фирменной линейкой, которая сейчас продается под их брендом. Когда «Белита» хотела добавить в свой ассортимент парфюм — тоже обращались к нам. Мы произвели для них несколько крупных партий.

Была интересная коллаборация с брендом кожаных изделий «Макей» — они обтягивали флаконы с парфюмерией кожей и продавали под своим брендом.





Если копнуть дальше в историю, лет десять назад мы создавали серию для хоккейного клуба «Динамо-Минск», а также для гандбольного клуба «Мешков Брест».

Работали для российских медийных личностей, создавали парфюм для очень известного блогера — это был сложный нишевый аромат. Кто бы мог поверить, но это был парфюм гродненского производства!

Линейку из нескольких ароматов делали для чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — выходца из Дагестана. На пике его карьеры приезжали его представители и заказывали для него парфюм. Это был проект без ограничений по себестоимости. В мусульманских странах принято, что все должны пахнуть очень мощно, стойко и гипершлейфово. Поэтому заказчик хотел, чтобы облако аромата тянулось за его обладателем по максимуму — мы так и сделали.





«10 лет назад белоруски выбирали ненавязчивые ароматы, а сейчас — более выразительные»

— К ароматам у каждого свои пристрастия. Жителям Востока, например, нравятся аккорды, на которые оборачиваются люди, ароматы потяжелее — это могут быть древесные или удовые ноты. В Европе же преобладают другие потребительские предпочтения.

Но в то же время, говорит Владимир, повсеместно заметна тенденция на «утяжеление» ароматов.

— Мы следим за тенденциями во всем мире — в Европе, Америке — и видим, что Беларусь находится на волне мировых трендов. Может быть, с совсем небольшим опозданием. И если лет 10 назад среднестатистическая белоруска хотела, чтобы парфюм был ненавязчивым дополнением ее образа, то теперь ситуация меняется. Мировой тренд, который прослеживается и в Беларуси, заключается в том, что женщины, а особенно молодые девушки, хотят подчеркнуть индивидуальность — в одежде, прическе и парфюме. Благодаря этой тенденции сейчас в тренде известные ароматы Baccarat Rouge 540, Fleur Narcotique, Tiziana Terenzi. Изначально они считались бунтарскими. Но сейчас мы постепенно уходим от усредненных безликих ароматов к более ярким, выразительным и индивидуальным.





Кстати, интересно, что предпочтения в парфюме отличаются не только у представителей разных культур, но разнится выбор даже в пределах одной страны — например, в западной и восточной частях Беларуси вкусы у покупателей могут отличаться.

«Благодаря Белинвестбанку развиваемся сами и можем предоставить рассрочку клиентам»

— Как и любой бизнес, мы постоянно развиваемся. Качественное сырье, флаконы, расширение ассортимента продукции, поиск новых рынков сбыта — все это требует финансовых вложений и немалых. В Белинвестбанке мы узнали о том, что есть выгодная программа, которая позволяет кредитовать предприятия, подобные нашему. Это касается малого бизнеса, а также бизнеса, который производит эксклюзивную продукцию. Кредит позволил максимально быстро получить средства в текущую деятельность, кстати, при необходимости банк позволяет и рефинансировать кредиты, взятые в других банках. Средства помогли не только расширить производство, но и предоставить рассрочку клиентам.

Работаем с Дирекцией по Гродненской области Белинвестбанка. Это отличная команда, отзывчивые и компетентные сотрудники, с которыми нам очень комфортно. Поэтому могу сказать, что банк тоже помог нашей компании в процессе развития и поддерживает в начинаниях до сих пор.





«Создать аромат „под ключ“ — не меньше 10 тысяч евро»

Владимир говорит, что часто слышит вопрос: «Во сколько обойдется создание аромата, если я закажу, например, сто флаконов?». Он объясняет, что создание аромата — это не только творческий процесс. Чтобы можно было легально продавать парфюм по всему миру, его нужно не только выпустить, но и пройти испытания на безопасность и получить целый пакет разрешительных документов.

— Конечно, даже за 1000 евро свой парфюм не выпустить. И готовых ценовых решений тоже нет, потому что факторов и нюансов производства, которые влияют на цену, очень много — разное сырье, разные флаконы, колпачки, разное декорирование. Даже то, в каком стиле будет упаковка, влияет на конечную стоимость.





Поэтому изначально мы оговариваем хотя бы приблизительный бюджет и решаем: это будет крутой имиджевый продукт без оглядки на себестоимость или коммерческий продукт, на котором собираются зарабатывать?

Когда оговорили примерный бюджет и пожелания от заказчика, начинается работа.

— Она может идти по одному из двух векторов. Первый — если заказчик хочет получить что-то похожее на известные ароматы — например, что-то наподобие Gucci или Guerlain. Или же это должна быть новаторская, ни на что не похожая рецептура. Первое — гораздо быстрее и доступнее, второе — дольше и дороже.

После выбора ароматов, выбираем вид и объем флаконов, форму колпачков, размер и дизайн упаковки. В итоге все это складывается в готовый продукт — и только после этого можем оценить точную стоимость. Если очень грубо, то это будет сумма от 10−15 тысяч евро и выше. Это разработка, запуск производства и регистрация продукта. Количество готовых флаконов на выходе — от тысячи до двух, в зависимости от пожеланий заказчика и производственных нюансов.

С маленькими партиями мы не работаем. Если кто-то хочет создать аромат и получить 5−10 флаконов — это не совсем наш формат. Рассказываем, к кому обратиться в этом случае. Мы все-таки нацелены на более массовое производство и на корпоративных заказчиков.



