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Лучшую служебную собаку выберут на чемпионате кинологов Союзного государства
11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбирают лучшую служебную собаку. В чемпионате по служебному многоборью кинологов участвуют десятки пар из Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Инспектор таможенной службы Анастасия Коршунова и бельгийская овчарка Брауни вместе больше шести лет. Собака – и коллега, и член семьи: живет у Анастасии дома. Так и к хозяйке привыкнуть было легче, и тренировки проводить удобнее. За годы парной службы раскрыли не один десяток нарушений. Правда, у пса сложный характер.
Инспектор Брестской таможни Александр Шоломицкий с Булочкой пока привыкают друг к другу. Молодой пес набирается опыта, но уже активно работает на таможне. Определяет преступников не только по запаху багажа. Порой их выдает подозрительное поведение.
Острый нюх и быстрая реакция – привилегия не только овчарок. На службе состоят и псы поменьше.
Проверку на послушание и тонкое чутье проходят больше 30 пар из десяти кинологических подразделений Беларуси и России. Это внутренние войска, пограничники, таможенники, службы аэропортов. Участники должны быть готовы определить самые последние разработки запрещенных веществ.
Специалисты говорят, что ни один прибор пока не может сравниться с чутьем собаки. Поэтому и число кинологических служб растет, а такие соревнования проводятся все чаще.
Лучшую служебную собаку Союзного государства выберут 13 октября.
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В соревнованиях участвуют десятки пар из Беларуси и России.
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