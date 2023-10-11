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Лучшую служебную собаку выберут на чемпионате кинологов Союзного государства

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшую служебную собаку выберут на чемпионате кинологов Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси выбирают лучшую служебную собаку. В чемпионате по служебному многоборью кинологов участвуют десятки пар из Беларуси и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Инспектор таможенной службы Анастасия Коршунова и бельгийская овчарка Брауни вместе больше шести лет. Собака – и коллега, и член семьи: живет у Анастасии дома. Так и к хозяйке привыкнуть было легче, и тренировки проводить удобнее. За годы парной службы раскрыли не один десяток нарушений. Правда, у пса сложный характер.

«Она очень активная, взрывная, немножко наглая. Но это идет на пользу, потому что в реальной работе собака безбоязненно прыгает, преодолевает препятствия, залезает на большую высоту, а также спускается в темные подвалы», – рассказала Коршунова.

Инспектор Брестской таможни Александр Шоломицкий с Булочкой пока привыкают друг к другу. Молодой пес набирается опыта, но уже активно работает на таможне. Определяет преступников не только по запаху багажа. Порой их выдает подозрительное поведение.

«Люди часто нервничают при виде собак. Бывают случаи, когда нарушители сами выходили и сдавались. То есть просто признавались в том, что везут наркотики, например. Поэтому собака – это еще и очень сильный психологический фактор», – поделился Шоломицкий.

Острый нюх и быстрая реакция – привилегия не только овчарок. На службе состоят и псы поменьше.

«Если это собаки, которые работают в аэропорту, то здесь незаменимы лабрадоры и какие-то маленькие собаки, которые не вызывают большого страха у пассажиров, и особенно у детей», – отметил начальник кинологического отдела Шереметьевской таможни Антон Малиновский.

Проверку на послушание и тонкое чутье проходят больше 30 пар из десяти кинологических подразделений Беларуси и России. Это внутренние войска, пограничники, таможенники, службы аэропортов. Участники должны быть готовы определить самые последние разработки запрещенных веществ.

Названы самые избалованные породы собак
«Прогресс наркотических веществ растет. Появляются новые вещества, которые сложно обнаружить. То же самое происходит и со взрывчатым веществам, меняются технологии. Поэтому дополнительно разрабатываем свои навыки, расширяем и методически меняемся не только вместе с Российской Федерацией, но и со странами СНГ», – пояснил заместитель председателя совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Александр Ярцев.

Специалисты говорят, что ни один прибор пока не может сравниться с чутьем собаки. Поэтому и число кинологических служб растет, а такие соревнования проводятся все чаще.

Лучшую служебную собаку Союзного государства выберут 13 октября.



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