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Беларусь передала Башкортостану 70 единиц техники
11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ко Дню республики Беларусь передала Башкортостану 70 единиц техники, среди которых погрузчики, самосвалы, тракторы и троллейбусы, передает телеканал «МИР 24».
Промышленное сотрудничество Минск и Уфа ведут уже не один год. В Башкортостане работает дилерский центр для минских автобусов. Налажена кооперация в сборке троллейбусов. Кроме того, вместе с главой российского региона Радием Хабировым премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл завод по производству зерносушильных комплексов.
В Башкортостане активно используют белорусские сельскохозяйственные машины. Только за последние три года российский регион купил более двух тысяч единиц техники.
Ранее сообщалось, что в открытии
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Промышленное сотрудничество Минск и Уфа ведут уже не один год.
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