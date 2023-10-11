Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ко Дню республики Беларусь передала Башкортостану 70 единиц техники, среди которых погрузчики, самосвалы, тракторы и троллейбусы, передает телеканал «МИР 24».

Промышленное сотрудничество Минск и Уфа ведут уже не один год. В Башкортостане работает дилерский центр для минских автобусов. Налажена кооперация в сборке троллейбусов. Кроме того, вместе с главой российского региона Радием Хабировым премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл завод по производству зерносушильных комплексов.

«Зерновозы – это тоже одна из последних разработок Минского автомобильного завода. Это гарантия того, что все зерно будет вовремя доставлено к местам переработки. И опять-таки будет дорабатываться на том оборудовании, которое будет выпускаться на предприятии, открытом с участием главы республики. Мы, белорусы, очень горды, что нам оказано доверие выступить комплексным поставщиком техники для нужд Республики Башкортостан», – отметил Головченко.

В Башкортостане активно используют белорусские сельскохозяйственные машины. Только за последние три года российский регион купил более двух тысяч единиц техники.